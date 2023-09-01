استدعاء لوكاكو لتشكيلة بلجيكا رغم غيابه عن الملاعب

استدعى دومينيكو تيديسكو مدرب المنتخب البلجيكي الهداف التاريخي للفريق روميلو لوكاكو ضمن تشكيلته التي أعلنها اليوم الجمعة استعداد لتصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 رغم أنه لم يلعب هذا الموسم.

وانتقل لوكاكو إلى روما أمس الخميس على سبيل الإعارة لموسم واحد وقد يلازم مقاعد البدلاء في مواجهة ميلان مطلع الأسبوع المقبل لكن استدعاءه للتشكيلة قبل مواجهة أذربيجان واستونيا لم تكن محل شك بالنسبة للمدرب.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي "رأينا في المباريات الدولية الأخيرة أن روميلو في غاية الأهمية بالنسبة لنا سواء داخل الملعب أو خارجه".

وأضاف "أنا على اتصال مع روميلو بشكل يومي تقريبا وأنا على دراية بوضعه في فترة الانتقالات. أعرف أنه تدرب مع تشيلسي وبصورة فردية وبالنسبة لنا استدعاؤه ليس محل شك".

لكن المدرب اعتبر أن روميو لافيا الذي انضم إلى تشيلسي الشهر الماضي من ساوثامبتون، "ليس في الحالة المناسبة" لاستدعائه. ولم يلعب لافيا (19 عاما) هذا الموسم حتى الآن.

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