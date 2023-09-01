استدعاء لوكاكو لتشكيلة بلجيكا رغم غيابه عن الملاعب
التاريخ
9/1/2023 3:00:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
استدعى دومينيكو تيديسكو مدرب المنتخب البلجيكي الهداف التاريخي للفريق روميلو لوكاكو ضمن تشكيلته التي أعلنها اليوم الجمعة استعداد لتصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 رغم أنه لم يلعب هذا الموسم.
وانتقل لوكاكو إلى روما أمس الخميس على سبيل الإعارة لموسم واحد وقد يلازم مقاعد البدلاء في مواجهة ميلان مطلع الأسبوع المقبل لكن استدعاءه للتشكيلة قبل مواجهة أذربيجان واستونيا لم تكن محل شك بالنسبة للمدرب.
وقال المدرب في مؤتمر صحفي "رأينا في المباريات الدولية الأخيرة أن روميلو في غاية الأهمية بالنسبة لنا سواء داخل الملعب أو خارجه".
وأضاف "أنا على اتصال مع روميلو بشكل يومي تقريبا وأنا على دراية بوضعه في فترة الانتقالات. أعرف أنه تدرب مع تشيلسي وبصورة فردية وبالنسبة لنا استدعاؤه ليس محل شك".
لكن المدرب اعتبر أن روميو لافيا الذي انضم إلى تشيلسي الشهر الماضي من ساوثامبتون، "ليس في الحالة المناسبة" لاستدعائه. ولم يلعب لافيا (19 عاما) هذا الموسم حتى الآن.
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