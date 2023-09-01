مانشستر يونايتد يضم الحارس بايندير من فناربخشه

أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الصيفية اليوم الجمعة تعاقده مع الحارس التركي ألطاي بايندير من فناربخشه مقابل نحو 4.3 مليون جنيه استرليني (5.45 مليون دولار).

وقال يونايتد إن بايندير وقع عقدا يستمر حتى 2027 مع إمكانية تمديد التعاقد لعام إضافي.

وخاض الحارس البالغ عمره 25 عاما، الذي شارك في خمس مباريات دولية، 40 مباراة مع فناربخشه في كافة المسابقات الموسم الماضي، حيث ساهم في الفوز بكأس تركيا واحتلال المركز الثاني بالدوري التركي الممتاز.

وقال بايندير "إنه شرف كبير الانضمام إلى مانشستر يونايتد لأصبح أول لاعب تركي يمثل هذا النادي الرائع".

وقال موقع يونايتد على الإنترنت إن بايندير خاض 166 مباراة في مسيرته وحافظ على نظافة شباكه في 53 منها.

ووصل بايندير إلى أولد ترافورد بعد يوم واحد من انتقال الحارس دين هندرسون إلى كريستال بالاس.

وسيلعب يونايتد مع أرسنال في الدوري الممتاز بعد غد الأحد.





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