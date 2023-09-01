سيتي يستعيد فودن وأكانجي أمام فولهام

سيحصل مانشستر سيتي حامل اللقب على دفعة بعودة فيل فودن ومانويل أكانجي إلى صفوفه حين يستضيف فولهام غدا السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن مساعد المدرب خوانما ليو يتكتم على نشاط ناديه في اليوم الأخير بسوق الانتقالات اليوم الجمعة.

وأكمل سيتي التعاقد مع لاعب وسط البرتغال ماتيوس نونيز من ولفرهامبتون واندرارز لمدة خمس سنوات في وقت سابق اليوم الجمعة، لكن اللاعب البالغ عمره 25 عاما لم يتدرب بعد مع الفريق، ما يثير الشكوك حول جاهزيته.

وقال ليو الذي يتولى القيادة لحين تعافي المدرب بيب جوارديولا من جراحة بالظهر "أعرف أنه سيكون لاعبا بسيتي، لكن لا أعرف إن كان جاهزا، ليست لدينا معلومات".

وأكمل سيتي سلسلة انتصاراته الممتدة من الموسم الماضي، إذ يتصدر جدول الدوري بفوزه في أول ثلاث مباريات رغم غياب أكانجي عن الفوز 2-1 أمام شيفيلد يونايتد يوم الأحد الماضي بسبب إصابة بسيطة.

وجلس فودن على مقاعد البدلاء بسبب المرض لكنه شارك في الدقائق الأخيرة وصنع هدف الفوز لرودري.

وأوضح ليو "فيل تعافى تماما من المرض ومشكلة مانو (أكانجي) تطلبت منا توخي الحذر فحسب ولا يوجد شيء خطير" كما أشار إلى قرب عودة المدافع جون ستونز.

ورفض المدرب الإسباني التعليق على مستقبل المدافع البرتغالي جواو كانسيلو إن كان سيستمر في ارتداء قميص سيتي وسط تكهنات انتقاله لبرشلونة.

ورحل عن سيتي لاعب الوسط كول بالمر بشكل مفاجئ لينضم إلى تشيلسي.

وأضاف ليو "من الصعب جدا التعارض مع رغبات اللاعب، حين يرغب لاعب في المغادرة من الصعب الوقوف ضد رغبته، كان يجب أن ننجز الصفقة التي جلبت قيمة مالية للنادي أيضا.

"ومن ناحية أخرى من الفخر أن نساعد شابا في بدء حياته داخل البلاد وفي ناد بحجم تشيلسي".

ولم يتحدد موعد عودة جوارديولا لكن ليو أكد أنه مندمج بشدة في العمل.

وقال "أتحدث معه بانتظام، ليس فقط في كرة القدم وإنما في أمور شخصية أيضا، أصبح في حالة أفضل بكثير ونتطلع لعودته".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز