هالاند: مانشستر سيتي وراء تتويجي بجائزة اليويفا

أكد نجم كرة القدم النرويجي الشاب إيرلنج هالاند /23 عاما/ أنه لم يكن ليتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا دون مساعدة زملائه ومدربيه في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال اللاعب المتألق: "لدينا فريق مميز للغاية في مانشستر سيتي، والفوز بهذه الجائزة لم يكن ممكنا دون مساندة زملائي والمدربين وجميع أفراد الفريق".

وأوضح هالاند: "كان موسما مميزا للغاية لنا جميعا، وبالنسبة لي بشكل شخصي، فزت بأول لقب لي في كل من الدوري الإيطالي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا. إنه شعور رائع نرغب في تكراره هذا الموسم".

وساهمت الثلاثية التاريخية، التي أحرزها مانشستر سيتي الموسم الماضي، بقدر هائل في فوز هالاند هداف الفريق بجائزة أفضل لاعب في أوروبا بالموسم الماضي، كما توج الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني للفريق بجائزة أفضل مدرب في أوروبا لنفس الموسم.

وتم الإعلان عن فوز هالاند وجوارديولا بالجائزتين أمس الخميس خلال حفل جوائز الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) في موناكو.

وكان مانشستر سيتي توج في الموسم الماضي بالثلاثية التاريخية (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا)، ووصل هالاند وزميله البلجيكي المخضرم كيفن دي بروين صانع ألعاب الفريق إلى القائمة النهائية، للمتنافسين على الجائزة، والتي ضمت معهما الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي سابقا، والمنضم حديثا إلى انتر ميامي الأمريكي.

وكان الموسم الماضي هو الأول لهالاند مع مانشستر سيتي، بعد الانتقال إليه من بوروسيا دورتموند الألماني في صيف 2022، ولكن اللاعب حقق خلاله العديد من الأرقام القياسية على مستوى الأهداف، وأبرزها تسجيل 36 هدفا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي.

كما تصدر هالاند قائمة هدافي دوري الأبطال في الموسم الماضي برصيد 12 هدفا وبفارق 4 أهداف عن المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، وصاحب المركز الثاني بالقائمة.

وتوج جوارديولا بجائزة أفضل مدرب بعدما قاد الفريق للفوز بالثلاثية التاريخية علما بأنها المرة الأولى التي يتوج فيها مانشستر سيتي بلقب دوري الأبطال الأوروبي.

وتفوق جوارديولا في المنافسة على الجائزة على مدربين إيطاليين وصلا معه إلى القائمة النهائية؛ وهما سيموني إنزاجي الذي قاد انتر ميلان الإيطالي لنهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، ولوتشيانو سباليتي الذي قاد نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 1990.

وقال تكسيكي بيجرشتين مدير الكرة بنادي مانشستر سيتي: "تهانينا إلى جوارديولا وطاقمه التدريبي على الفوز بالجائزة، اعتراف مستحق بهذا الموسم المميز".

وأوضح: "الفوز بثلاث بطولات كان إنجازا استثنائيا، والفوز بلقب دوري الأبطال للمرة الأولى كان لحظة خاصة... جوارديولا يركز على تحقيق النجاح ووضع معايير من طراز عال تجعلنا ننافس على البطولات في كل موسم".

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