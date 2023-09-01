تعاقد أرسنال مع كاي هافرتس ويورن تيمبر وديكلان رايس في فترة الانتقالات الصيفية، ورحل عن صفوفه ثلاثة لاعبين هذا الأسبوع، لكن المدرب ميكل أرتيتا لا يتوقع وصول صفقات جديدة في الساعات المتبقية.

وغادر فولارين بالوجون وكيران تيرني ونونو تافاريز تشكيلة أرسنال في الأيام الماضية، ورغم إصابة تيمبر يبدو أن النادي اللندني أنجز مهمته في سوق الانتقالات بالفعل.

وأبلغ أرتيتا الصحفيين اليوم الجمعة "لا أتوقع انضمام أحد.

"أجرينا الكثير من الانتقالات وكانت لدينا شكوك حول كثير من اللاعبين لذا توخينا الحذر، بعض الأمور لم تكن ممكنة ويجب أن نتأقلم".

وأضاف "لا يمكننا شراء ثلاثة لاعبين جدد، هذا ليس ممكنا".

وعن أسباب ترك المهاجم بالوجون لينتقل إلى موناكو أوضح المدرب الإسباني "لا توجد إمكانية الآن لمنحه دقائق اللعب التي يحتاجها، ظهر بشكل جيد العام الماضي في فترة إعارة وأراد الاستمرار في التطور بمسيرته".

وتعادل أرسنال 2-2 مع فولهام الأسبوع الماضي لكن أرتيتا يشعر بالرضا عن الأداء حتى الآن هذا الموسم.

وتابع "أنا سعيد حقا، شاهدت مباراة فولهام مرتين، لعبنا أفضل منهم بعشر مرات، لكن الأمر يتعلق بالنتيجة".

ويستضيف أرسنال غريمه مانشستر يونايتد بعد غد الأحد في الدوري الممتاز.

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