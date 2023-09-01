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شراكة مجتمعية بين النصر وكشافة الإمارات

9/1/2023 3:00:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أبرم نادي النصر وكشافة الإمارات اتفاقية تعاون وشراكة مجتمعية تهدف إلى ترسيخ ثقافة التطوع والمشاركة في المحافل الثقافية والاجتماعية والرياضية بين الطرفين خلال الموسم الرياضي وأيضاً خلال الفعاليات الكشفية المقبلة.

حضر توقيع الاتفاقية خالد البناي مسؤول الإعلام والتواصل الاجتماعي بالنادي وخليل رحمة الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات والمدير التنفيذي لمفوضية كشافة دبي .

جاء ذلك خلال زيارة أجراها وفد الجمعية إلى نادي النصر الرياضي .
تدخل الاتفاقية في إطار جهود الجانبين لتقوية العلاقات ،ودعم النشاطات المجتمعية الهادفة إلى رقي بالشباب وقدراتهم .

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