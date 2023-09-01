شراكة مجتمعية بين النصر وكشافة الإمارات

شراكة مجتمعية بين النصر وكشافة الإمارات
التاريخ
9/1/2023 3:00:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أبرم نادي النصر وكشافة الإمارات اتفاقية تعاون وشراكة مجتمعية تهدف إلى ترسيخ ثقافة التطوع والمشاركة في المحافل الثقافية والاجتماعية والرياضية بين الطرفين خلال الموسم الرياضي وأيضاً خلال الفعاليات الكشفية المقبلة.
حضر توقيع الاتفاقية خالد البناي مسؤول الإعلام والتواصل الاجتماعي بالنادي وخليل رحمة الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات والمدير التنفيذي لمفوضية كشافة دبي .
جاء ذلك خلال زيارة أجراها وفد الجمعية إلى نادي النصر الرياضي .
تدخل الاتفاقية في إطار جهود الجانبين لتقوية العلاقات ،ودعم النشاطات المجتمعية الهادفة إلى رقي بالشباب وقدراتهم .
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