محمد الحتاوي مراقباً لمباريات تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً

كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المراقب الدولي الدكتور محمد الحتاوي لمراقبة مباريات " المجموعة العاشرة" ضمن تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما 2024 في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر الحالي في مدينة أبها السعودية، حيث تضمن المجموعة العاشرة كل من منتخب السعودية حامل اللقب (البلد المستضيف)، لبنان، كمبوديا، منغوليا. في حين جاء منتخب أوزبكستان وصيف حامل اللقب في المجموعة الخامسة بمواجهة إيران وهونغ كونغ الصين وأفغانستان.

ويشارك في تصفيات هذه النسخة السادسة 43 منتخباً، وجرى تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 11 مجموعة، وبحيث تضم 10 مجموعات أربعة منتخبات، في حين تتضمن المجموعة الأخيرة ثلاثة منتخبات.

وجمعت المجموعة الأولى ثلاثة منتخبات من منطقة غرب آسيا هي الأردن المضيف وسوريا وعمان إلى جانب بروناي، في حين تجمع المجموعة الرابعة منتخبين من منطقة الغرب وهما البحرين وفلسطين بمواجهة اليابان وباكستان، وتضم المجموعة السادسة منتخبي العراق والكويت من منطقة الغرب إلى جانب تيمور الشرقية وماكاو.



وتقام منافسات التصفيات بنظام الدوري المجزأ بالتجمع من جولة واحدة، و يتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم إلى منتخب قطر المضيف.

و كان الحتاوي أخيرا مراقبا لمباريات مباريات خليجي 25 و التي أقيمت في مدينة البصرة في الفترة ما بين 6 إلى 19 يناير 2023 بمشاركة ثمانية منتخبات، و التي انتهت بتتويج العراق بطلا ًلهذه النسخة.

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