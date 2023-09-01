الإمارات للفلك : 6 سبتمبر أول مواسم الخريف



أعلنت جمعية الإمارات للفلك بدء أول مواسم الخريف في 6 سبتمبر الجاري تحت مسمى "الصفرية" فيما يعد "الوسم" ثاني مواسم فصل الخريف وآخرها.

وتمتد "الصفرية" أو "الصفري" ما بين انقضاء القيظ وإقبال الشتاء أو ما بين إدبار الحر وإقبال البرد .

وقال إبراهيم الجروان رئيس جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن تسمية الصفرية تأتي من الصفر وبداية العد لأنه أول المواسم، والعرب كانت تقول للأول صفرا أو أصفر أو يصفر، وقيل سميت بالصفرية لبدء موسم التبدي وارتحال الناس من المحاضر حيث تصفر الديار أو تخلو، وذلك لخروجهم نحو البادية وتتبع المطر والكلاء.

وأضاف أن موسم الصفري أو الصفرية هو الخريف، ويأتي موعد الصفرية مع طلوع المنازل القمرية الثلاثة بعد طلوع سهيل وهي "الجبهة، والزبرة، والصرفة" وموعدها من 6 سبتمبر حتى 15 أكتوبر المقبل يعقبها موسم "الوسم"، وقيل "أول الصفرية طلوع سهيل وآخرها طلوع السماك في نهاية أكتوبر".

وقال الجروان إن أهل حساب الدرور يعدون المائة الأولى من "حساب الدرور" من الصفرية أو (صفري) والتي تبدأ بطلوع سهيل وكلها من الصفري "عشر صفري، عشرين صفري، ثلاثون صفري" إلى انقضاء المائة الأولى أو مائة صفري في نهاية نوفمبر.

ومع دخول الصفرية تشتد الرطوبة العالية ويتشكل الضباب والندى آخر الليل وفي الصباح، وتتدفق رياح جنوبية رطبة تعمل على انحسار شدة الحرارة، كما تعمل على نشاط تكونات السحب الركامية التي تؤثر على مناطق ما حول سلسلة جبال الحجر التي تمتد بطول يتجاوز 500 كم في الإمارات وعمان، كما تنشط تكونات السحب الركامية والتي تؤثر على جبال السروات والتي تمتد لطول يزيد عن 1500 كم من جنوب اليمن إلى شمال الحجاز بالسعودية.

وأوضح أن هذه التكونات الركامية للسحب تتسبب بعواصف محلية ورياح هابطة قوية يصحبها هطول الأمطار الرعدية الغزيرة مصحوبة ببرد أحيانا، كما تعمل الرطوبة المتدفقة على تكوين سحب منخفضة على امتداد السفوح الشرقية لجبال الحجر في عمان والإمارات قد يصاحبها هطول "رذاذ" تعرف بسحب الكوس.

وخلال الصفرية وفي الفترة الممتدة من طلوع سهيل إلى حين الاعتدال الخريفي في 23 سبتمبر، يشتد الحر المشبع بالرطوبة العالية، ويطلق العرب على هذه الأجواء المجهدة والمرهقة في تلك الفترة "وعكات سهيل" أو "أكات سهيل" أو "زفرات سهيل"، ويطلق عليها أيضا بين المزارعين في الخليج "حرة الدبس" حيث تتم إسالة الدبس من التمر، وتجمع التمور وتخزن ويصنع الدبس.

كما تسمى "حرة المساطيح" لأنها آخر أوقات تجفيف التمور والفواكه على المساطيح قبل انحسار الحرارة الضرورية لنجاح التجفيف؛ و"المسطاح" مكان تجفيف الرطب ليصبح تمرا أو غيره من الفواكه كالتين والليمون.

وأوضح الجروان أن الصفرية تشهد انخفاض درجات حرارة البحر، حيث تعود معظم الأسماك بكميات كبيرة للاقتراب من السواحل بعد اعتدال الطقس وكانت قد ابتعدت عنها خلال الصيف لاجئة إلى الأعماق الباردة مبتعدة عن درجات الحرارة المرتفعة خلال القيظ، كما يعاود الصيادون الخروج إلى البحر للصيد بعد عزوفهم عنه خلال فصل الصيف نظرا لارتفاع درجات الحرارة وقلة المحصول من الأسماك في موسم القيظ الحار مما يؤدي إلى انتعاش أسواق السمك في مختلف مناطق الدولة.

وسابقا كان موعد موسم "القفال" في الخليج العربي في الصفرية مع منتصف سبتمبر، وهو عودة سفن الغوص عن اللؤلؤ إلى الديار، وانتهاء موسم الغوص الكبير.

وتبدأ أول مواسم الزراعة وابتداء العروة الزراعية الخريفية، حيث يبرد باطن الأرض وتحتفظ الأرض برطوبة السقي لفترة أطول وتنقل الفسائل، وأشتال مختلف الأشجار، ويحين أوان صرام أصناف كثيرة من النخيل.

كما تبذر جميع أنواع البذور في المشاتل المحمية حماية من أشعة الشمس الحارة والرياح الجافة، ومع مطلع أكتوبر تنقل الأشتال إلى الأرض المستديمة.

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