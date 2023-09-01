باحثون يبعثون رائحة عطر عمرها 3500 سنة

نجح فريق بحثي في بعث رائحة عطر موغلة في القدم يبلغ عمرها 3500 سنة.

وأعلنت الباحثة في علم الآثار الجزيئية الحيوية باربرا هوبر، قائدة الفريق البحثي، عن إعادة إنتاج ما سمَّوه «رائحة الخلود» المستخدمة في التحنيط عند المصريين القدماء، وذلك وفق ورقة بحثية شاركتها عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس».

وأوضحت الدراسة أن «رائحة الخلود»، التي أعيد تركيبها كانت لسيدة نبيلة مصرية قديمة اسمها سينيتناي، مشيرةً إلى أنها تتكوَّن من شمع العسل والزيت النباتي وصمغ الأشجار، إضافة إلى مكونات أخرى شكّلت الرائحة المستخدمة أثناء التحنيط.

ولفتت إلى أنه بالتقدم سريعاً من عام 1450 قبل الميلاد إلى عام 2023، تم تطوير الرائحة الفريدة مرة أخرى بواسطة تقنيات تحليلية متقدمة، مبينةً أن تلك التقنيات من شأنها أن تفصل المواد الكيميائية، وتحدّد المادة التي تم إنشاؤها منها.

واعتمد الفريق البحثي، في تجربته الفريدة، على تحليل بقايا البلسم الموجودة في الجرتين المستخدمتين في تحنيط سينيتناي، موضحين أنه تم استخراجها من مقبرة في وادي الملوك في مصر منذ أكثر من قرن من الزمان، وهي الآن موجودة في متحف أوغست كيستنر في ألمانيا.

وأوضح عالم المصريات كريستيان لوبين أن قيمة هذا العمل البحثي تكمن في أنه يقدم فهماً طرق التجارة للحضارة القديمة، وليس عملية التحنيط المعقدة فحسب.

وقالت نيكول بويفين، كبيرة الباحثين في المشروع: «المكونات الموجودة في البلسم توضح أن المصريين القدماء كانوا يحصلون على مواد من خارج مملكتهم منذ وقت مبكر».

وأضافت أن عدد المكونات المستوردة في البلسم يسلط الضوء أيضاً على أهمية سينيتناي، مشيرةً إلى أنها كانت عضواً رئيساً في الدائرة الداخلية للفرعون.

واستعان الباحثون في فكرتهم المدهشة بصانعة العطور الفرنسية كارول كالفي التي عملت مع الباحثين على إعادة ابتكار العطر الذي سيتم عرضه في متحف موسجارد في الدنمارك.

وأعرب الباحثون عن أملهم بأن يوفر العطر، الذي تم إحياؤه، تجربة غامرة ومتعددة الحواس للزوار، لينقل إليهم سحر التحنيط المصري القديم.