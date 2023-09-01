الطقس المتوقع غداً في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

والرياح جنوبية غربية – شمالية غربية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:09، والمد الثاني عند الساعة 02:49، والجزر الأول عند الساعة 08:40، والجزر الثاني عند الساعة 37:20.

وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:10، والمد الثاني عند الساعة 23:50، والجزر الأول عند 17:31، والجزر الثاني عند الساعة 05:35.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 32 85 30

دبي 40 32 85 25

الشارقة 40 30 80 25

عجمان 39 31 80 30

أم القيوين 39 29 85 35

رأس الخيمة 41 30 80 30

الفجيرة 31 29 80 50

العـين 42 31 80 20

ليوا 43 28 80 25

الرويس 41 32 75 30

السلع 41 32 75 30

دلـمـا 39 35 80 40

طنب الكبرى / الصغرى 39 32 80 45

أبو موسى 39 32 80 40.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز