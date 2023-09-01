أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم عن موعد جديد لانفصال مركبة دراجون التي تحمل على متنها رائد الفضاء سلطان النيادي وزملاءه بطاقم Crew-6، عن محطة الفضاء الدولية، وعودتها إلى الأرض، كما أعلن عن مراحل عودة المركبة إلى الأرض.

وكشف المركز عن مواعيد عودة رائد الفضاء سلطان النيادي بعد إنجاز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

وأوضح أن

الانفصال عن محطة الفضاء الدولية سيكون يوم 3 سبتمبر في حين أن العودة

إلى الأرض ستكون يوم 4 سبتمبر.

مراحل عودة مركبة دراجون

وكشف مركز محمد بن راشد للفضاء عن مراحل عودة مركبة دراجون إلى الأرض المجال المخصص لمحطة الفضاء الدولية:

1 - اشتعال محركات الدفع لمغادرة محطة الفضاء الدولية

2- اشتعال محركات الدفع لتخفيض المدار

3- انفصال قاعدة المركبة

4- اشتعال محركات الدفع

للخروج من مدار محطة الفضاء الدولية

5- الدخول إلى الخلاف الجوي للأرض

6- فتح مظلات المركبة

7- هبوط المركبة دراجون في الماء

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أعلنت

أنه وبسبب سوء الأحوال الجوية في مكان عودة الطاقم الذي يضم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي

في سواحل فلوريدا، فقد تم تأجيل انفصال المركبة الفضائية "دراجون"

عن محطة الفضاء الدولية، وأن النافذة القادمة للانفضال

تبدأ

يوم الأحد 03 سبتمبر، الساعة

03:05 عصرا بتوقيت الإمارات، وموعد الوصول إلى الأرض يوم الإثنين 04 سبتمبر الساعة 08:07 صباحا بتوقيت الإمارات.

وسيعقد اجتماع مساء الجمعة لتأكيد الموعد الجديد للعودة.





وتم إطلاق أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب يوم 3 مارس 2023، في تمام الساعة 9:34 صباحًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، على متن المركبة الفضائية دراجون، والتي حملت على متنها سلطان النيادي ورائدي فضاء وكالة ناسا ستيفن بوين ووارين هوبيرغ، ورائد الفضاء الروسي أندري فيديايف.

وخلال هذه المهمة التي امتدت لستة أشهر، شارك النيادي في أكثر من 200 تجربة علمية بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية، وجامعات إماراتية، وتنوعت هذه التجارب بين مجالات مختلفة، مثل زراعة النباتات، والعلوم الإنسانية، وتقنيات استكشاف الفضاء، وسلوكيات السوائل، وعلم المواد، وإنتاج البلورات، وغيرها من التجارب العلمية المميزة، التي ستفيد المجتمع العلمي العالمي، والباحثين، والطلاب داخل دولة الإمارات وحول العالم.

ونجح النيادي خلال المهمة في تحقيق عدد من الإنجازات المهمة كان أبرزها خوضه أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب، والتي نجح في إنجازها رفقة رائد الفضاء ستيفن بوين.

وإلى جانب مهامه العلمية على متن محطة الفضاء الدولية، شملت مهمة سلطان جانبا مجتمعيا أيضًا، تبلور في سلسلة "لقاء من الفضاء"، والتي جذبت أكثر من 10 آلاف شخص ما بين طلاب ومحبي للفضاء من جميع أنحاء الإمارات، وتنوعت هذه السلسلة ما بين اتصالات مرئية واتصالات لاسلكية.









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