أعلنت دبي القابضة عن دخول لوحة حتّا، إحدى المعالم البارزة المميزة في منطقة حتّا السياحية، إلى "غينيس للأرقام القياسيةTM العالمية باعتبارها "أعلى لوحة معلم بارز" في العالم، إذ يبلغ ارتفاع هيكل اللوحة الضخم 19.28 متراً ويقع على قمة جبال الحجر، ويمثّل رمزاً واضحاً لهوية حتّا ومكانتها كإحدى أهم المناطق الطبيعية ومواقع الجذب السياحي في إمارة دبي بما تتمتع به من طبيعة جبلية خلابة وحياة فطرية متنوعة.

ويعزز هذا الإنجاز مكانة دبي المميزة على خارطة السياحة العالمية، ويسهم في تسليط مزيد من الضوء على منطقة حتّا كوجهة سياحية استثنائية تستقطب الزائرين من مُختلف أنحاء العالم لاستكشاف معالمها الفريدة، في حين عرفت المنطقة في الماضي بأنها أجمل المناطق الطبيعية الشهيرة على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم، بينما يعزز

الاهتمام المتنامي بالمنطقة الجذب السياحي والنمو الاقتصادي للإمارة، ويوفّر فرص عمل جديدة، ويعزّز من تنمية الأعمال المحلية لسكّان المنطقة، ما يسهم إجمالا في تحقيق النمو المستدام لمنطقة حتّا.



وبينما تستعد منتجعات حتّا من دبي القابضة لافتتاح موسمها السّادس، تأتي لوحة حتّا مع دخولها إلى غينيس الأرقام القياسية كإضافة مميّزة للوجهة كمكان معروف عالمياً يقصده الزوار خصيصاً لالتقاط الصور التذكارية المميزة، بمن فيهم المهتمين برياضة التسلق الذين يمكنهم الصعود مشياً على الأقدام للوصول إلى اللوحة ومشاهدة هذه الإطلالة البانورامية الخلاّبة من ارتفاع شاهق.



وبجانب زيارة اللوحة، يمكن للقادمين لحتّا خوض العديد من المغامرات المتوفرة في "وادي هب" التابع لمنتجعات حتّا والذي يعتبر مركزاً رئيسياً للأنشطة في المنطقة بما فيها: تجربة "الانزلاق المزدوج بالحبال"، و"ركوب الدراجات الجبلية"، و"تسلّق الصخور"، والتدحرج بالكرة "زوربينغ كرة القدم" و"رماية السهام" و"رمي الفؤوس"، مع توافر مغامرات جديدة سيتم تقديمها قريباً في الموسم السّادس.

ويمكن للزوار تمديد رحلتهم من خلال الإقامة في منتجعات حتّا من دبي القابضة والاستمتاع بتجارب التخييم الفريدة التي تمزج بين جمال الطبيعة وثراء الموروث الثقافي لهذه المنطقة ، إذ تشمل الخيارات المتاحة: الإقامة

في المقطورات الفندقية المميزة (تريلرز)، أو سلسلة الأكواخ الجبلية المريحة التي توفّر الخصوصية (لودجز)، أو الخيم على شكل قباب (دومز) أو الكرفانات الفاخرة.



وستحمل لوحة حتّا بحجمها الضخم وحضورها الملحوظ رسالةً عالمية مهمّة، حيث تُعد معلماً شاهداً على تاريخ حتّا الغني ومكانتها العالمية.

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