شارك وفد من دولة الإمارات في اجتماعات الجلسة الرابعة لفريق العمل مفتوح العضوية بالأمم المتحدة المعني بالحد من التهديدات الفضائية عبر المعايير والقواعد والمبادئ السلوكية المسؤولة التي عقدت في جنيف بسويسرا وناقشت تطوير معايير تضمن الاستخدام السلمي والمسؤول للفضاء الخارجي.

وتأتي مشاركة وفد الدولة - الذي ترأسه سعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة - في هذه الاجتماعات انطلاقاً من الالتزام الراسخ بالمعاهدات والسياسات والقوانين الدولية ذات العلاقة بمجال الفضاء وخصوصاً التي تكون الدولة طرفاً فيها وذلك لما له من أثر في تأكيد موقف الدولة الثابت نحو تمكين استكشاف الفضاء واستخدامه للأغراض السلمية وبما فيه من مصلحة وخدمة للبشرية.

وأكد سعادة عمران شرف أن دولة الإمارات تلتزم بتحقيق أهداف فريق العمل الرامية إلى تسخير العلوم والتقنيات الفضائية في خدمة البشرية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعاهدات المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي مما يساهم في تحقيق المتطلبات والاعتبارات الدولية المتعلقة باستدامة الفضاء وكوكب الأرض.

من جانبه أكد سالم بطي القبيسي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء أهمية الوصول العادل والمتساوي إلى الفضاء والذي يعد أحد الجوانب الرئيسية الواجب مراعاتها عند تحديد الأنماط والقواعد والمبادئ المنظّمة للاستكشاف المسؤول للفضاء الخارجي.

وتركز موقف وفد دولة الإمارات خلال هذه المشاركة على أهمية الحفاظ على حق الدول في تطوير قدراتها بمجال الأنظمة الفضائية بطريقة سلمية واتخاذ التدابير اللازمة لمراعاة احتياجات وقدرات الدول التي لديها برامج فضائية ناشئة وعلى أهمية الحد من انتشار مقومات البرامج الفضائية إلى الجهات غير الحكومية وغير الشرعية بالإضافة إلى التعاون المشترك بين الدول في تعزيز الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي مع ضرورة وضع المعايير اللازمة للحد من مخاطر تسليح الفضاء إلى جانب التوافق العالمي بشأن القواعد والمبادئ السلوكية المسؤولة لاستخدام الفضاء الخارجي.

يذكر أن دولة الإمارات تسعى من خلال المشاركة الفاعلة على اتخاذ موقف إيجابي وداعم للوصول إلى توافق مشترك حول التوصيات النهائية لفريق العمل.

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