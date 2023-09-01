شباب الأهلي يلتقي عجمان ودياً

شباب الأهلي يلتقي عجمان ودياً
التاريخ
9/1/2023 3:00:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
يلتقي شباب الأهلي وعجمان في مباراة ودية يوم 8 سبتمبر الجاري، استعداداً من الأول لاستئناف دوري أدنوك للمحترفين، بعد نهاية فترة التوقف الحالية، فيما يستعد عجمان للقاء مضيفه النصر يوم 14 من الشهر نفسه، في إياب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد نهاية لقاء الذهاب في استاد راشد بن سعيد بالتعادل 2-2.
وستكون مواجهة عجمان، الودية الأولى لـ«فرسان دبي»، ضمن مباراتين أعلن الصربي ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي عن خوضهما خلال فترة التوقف الحالية، مع العلم أن الفريقين سبق والتقيا في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، وحقق شباب الأهلي الفوز بنتيجة 3-0، على ملعب استاد راشد بن سعيد.
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