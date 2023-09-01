شباب الأهلي يلتقي عجمان ودياً

يلتقي شباب الأهلي وعجمان في مباراة ودية يوم 8 سبتمبر الجاري، استعداداً من الأول لاستئناف دوري أدنوك للمحترفين، بعد نهاية فترة التوقف الحالية، فيما يستعد عجمان للقاء مضيفه النصر يوم 14 من الشهر نفسه، في إياب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد نهاية لقاء الذهاب في استاد راشد بن سعيد بالتعادل 2-2.

وستكون مواجهة عجمان، الودية الأولى لـ«فرسان دبي»، ضمن مباراتين أعلن الصربي ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي عن خوضهما خلال فترة التوقف الحالية، مع العلم أن الفريقين سبق والتقيا في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، وحقق شباب الأهلي الفوز بنتيجة 3-0، على ملعب استاد راشد بن سعيد.

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