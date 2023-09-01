عبد الله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية نيجيريا

عبد الله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية نيجيريا
التاريخ
9/1/2023 3:00:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
هنأ سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، يوسف مايتاما توجار بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة.
وأعرب سموه - خلال اتصال هاتفي - عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في مهام عمله الجديد، مشيداً بالعلاقات المتميزة بين البلدين.
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