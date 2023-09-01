واشنطن: تقدم ملحوظ للقوات الأوكرانية في الجنوب



تحرز القوات الأوكرانية "تقدما ملحوظا" في هجومها المضاد لاستعادة منطقة زابوريجيا بجنوب البلاد، خلال الساعات الاثنتين والسبعين الماضية، وفقا لتقييم أجرته واشنطن.

وحقق الجيش الأوكراني نجاحات في هجماته على الخط الأول المؤمن تأمينا شديدا للدفاعات الروسية في الجنوب، بما في ذلك استعادة قرية روبوتين.

وتهدف أوكرانيا إلى التقدم إلى بحر أزوف، الذي لا يزال يبعد حوالي 80 كيلومترا، وقطع خطوط إمدادات الجيش الروسي، عبر ما يطلق عليه بالجسر البري الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الجمعة: "لاحظنا خلال الساعات الاثنتين والسبعين الماضية أو نحو ذلك، بعض التقدم الملحوظ من جانب القوات المسلحة الأوكرانية في التقدم على الخط الجنوبي بمنطقة زابوريجيا، وتحقق بعض النجاح ضد الخط الثاني للدفاعات الروسية".

وذكر أن "هذا لا يعني أنهم غير مدركين أنه لا يزال أمامهم بعض من أصعب أعمال القتال حيث يحاولون التقدم جنوبا أكثر".

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