Saturday, 02 September 2023 03:33 GMT

واشنطن: تقدم ملحوظ للقوات الأوكرانية في الجنوب

9/1/2023 3:00:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


تحرز القوات الأوكرانية "تقدما ملحوظا" في هجومها المضاد لاستعادة منطقة زابوريجيا بجنوب البلاد، خلال الساعات الاثنتين والسبعين الماضية، وفقا لتقييم أجرته واشنطن.

وحقق الجيش الأوكراني نجاحات في هجماته على الخط الأول المؤمن تأمينا شديدا للدفاعات الروسية في الجنوب، بما في ذلك استعادة قرية روبوتين.

وتهدف أوكرانيا إلى التقدم إلى بحر أزوف، الذي لا يزال يبعد حوالي 80 كيلومترا، وقطع خطوط إمدادات الجيش الروسي، عبر ما يطلق عليه بالجسر البري الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الجمعة: "لاحظنا خلال الساعات الاثنتين والسبعين الماضية أو نحو ذلك، بعض التقدم الملحوظ من جانب القوات المسلحة الأوكرانية في التقدم على الخط الجنوبي بمنطقة زابوريجيا، وتحقق بعض النجاح ضد الخط الثاني للدفاعات الروسية".

وذكر أن "هذا لا يعني أنهم غير مدركين أنه لا يزال أمامهم بعض من أصعب أعمال القتال حيث يحاولون التقدم جنوبا أكثر".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN01092023000110011019ID1106997043

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث