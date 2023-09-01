استقر سعر الدولار اليوم الجمعة في البنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري مستوى 30.75 جنيها للشراء، ومستوى 30.85 جنيها للبيع.



وجاء سعر الدولار بالبنوك كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 30.75 جنيها للشراء، ومستوى 30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري اليوم مستوى 30.75 جنيها للشراء، ومستوى 30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في التجاري الدولي مستوى 30.85 جنيها للشراء، ومستوى 30.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان عند مستوى 30.85 جنيها للشراء، ومستوى 30.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنك المصري الخليجي مستوى 30.85 جنيها للشراء، ومستوى 30.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في بنك الإسكندرية مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار

في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في المصرف المتحد مستوى 30.85 جنيها للشراء، ومستوى 30.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى 30.88 جنيه للشراء، ومستوى 30.93 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في بنك الاستثمار العربي مستوى 30.85 جنيها للشراء، ومستوى 30.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء



وتشهد السوق السوداء حالة من الارتباك الحذر في التعاملات ما بين الصعود والهبوط ، وانخفض سعر الدولار في السوق السوداء إلى ما دون 39 جنيها، وفقاً لتقارير مصرية.