تحركت الصين لدعم اليوان من خلال زيادة المعروض من العملات الأجنبية في سوقها المحلية، وذلك في إطار جهد متعدد الجوانب تبذله إدارة بكين لاستعادة الثقة وسط تباطؤ النمو.



وقال بنك الشعب الصيني (المصرف المركزي في البلاد)، إن المؤسسات المالية سيتعين عليها الاحتفاظ بنسبة 4% فقط من احتياطاتها بالعملات الأجنبية لديه، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 6%، ويسري القرار اعتباراً من 15 سبتمبر الجاري.



وتساهم الخطوة في زيادة توفر العملات الأجنبية مقارنة بالعملة المحلية ما يعزز بشكل فعال من جاذبية اليوان.



كما جاءت الخطوة في أعقاب تخفيض الدفعات الأولى للرهن العقاري، بهدف مساعدة سوق العقارات السكنية التي تتعرض لضغوط في البلاد، كما خفض صناع السياسات النقدية رسوم الدمغة على تداول الأسهم مطلع الأسبوع.



ويعد الجمع بين التدابير الداعمة للاقتصاد علامة على شعور بكين بعدم الارتياح إزاء تزايد التشاؤم في أسواقها المالية.



وخفضت مجموعة من البنوك الصينية بشكل منسق معدلات الفائدة على الودائع للمرة الثالثة خلال عام، كما خفضت السلطات حجم الأموال التي تحتاج البنوك إلى الاحتفاظ بها في احتياطيات النقد الأجنبي، بهدف تحفيز الاقتصاد وإنعاش سوق العقارات المتعثر في البلاد.



أوضح البنك المركزي في الصين «بنك الشعب» أنه سيخفض نسبة متطلبات احتياطي النقد الأجنبي الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به كاحتياطيات، بمقدار 200 نقطة أساس إلى 4% من 6% ابتداءً من 15 سبتمبر، وهي خطوة تهدف إلى إبطاء وتيرة انخفاض اليوان.



كما أجرت مجموعة من البنوك الصينية خفضاً منسقاً لمعدلات الفائدة على الودائع، إذ تحاول البنوك دعم أرباحها في ظل السياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز الاستهلاك والطلب.



وتعد تخفيضات الفائدة على الودائع الثالثة من نوعها خلال عام واحد، إذ كان حجم التخفيضات أكبر من الجولتين السابقتين في يونيو وسبتمبر من العام الماضي.



شاركت مجموعة من المصارف التي تسيطر عليها الدولة في قرار خفض الفائدة المنسق للعملاء، بما في ذلك البنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك أوف تشاينا، والبنك الزراعي الصيني، إذ خفضت البنوك معدل الفائدة السنوي على الودائع لأجل عام بمقدار 10 نقاط أساس إلى 1.55%، في حين قلصت الفائدة للودائع ذات أجل خمس سنوات بنحو 25 نقطة أساس إلى 2.25%.