أسهم سوني تقفز 3.5% بعد رفع أسعار ألعاب «بلاي ستيشن»

قفزت أسهم شركة «سوني غروب» إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهر، بعدما رفعت سعر خدمة الاشتراك الأساسية للألعاب «بلاي ستيشن بلس» بمقدار الثلث تقريباً، مما قد يدعم أرباح الشركة.



ستتقاضى شركة الألعاب والترفيه العملاقة الآن ما يصل إلى 159.99 دولاراً سنوياً، مقابل المستوى المتميز من خدمتها الشهيرة، التي لا غنى عنها في الألعاب متعددة اللاعبين، وتنزيل الألعاب، والتطبيقات المجانية.



ويأتي ذلك بعد قيام منافستها الرئيسية «مايكروسوفت» برفع رسوم خدمة «إكس بوكس غيم باس» المماثلة خلال الصيف. وارتفعت أسهم «سوني» بما يصل إلى 3.4% في طوكيو يوم الجمعة.



وتراهن الشركتان على أن اللاعبين سيستمرون في الدفع مقابل المحتوى والخدمات المتميزة، حتى مع قيامهم بخفض الإنفاق خلال فترة التراجع الاقتصادي. وأظهر المستهلكون من الولايات المتحدة إلى الصين استعداداً للإنفاق على الخدمات والمكافآت، حتى مع تقليص النفقات على السلع باهظة الثمن.



وقال المحلل في شركة «سي أل إس إيه»، أميت غراغ، إن «خطوة (سوني) قد تبشر بسلسلة من الزيادات المنتظمة في الأسعار».

ومن الممكن أن تضيف الزيادة «الحادة» هذا الأسبوع، صافي 100 مليار ين (688 مليون دولار) من المبيعات، و55 مليار ين من الأرباح التشغيلية سنوياً. ومع ذلك؛ حذر من تراجع إنفاق اللاعبين، نظراً لضعف ظروف الاقتصاد الكلي.



وقدمت الشركة اليابانية الشهر الماضي توقعات مالية أضعف من المتوقع، بسبب التأخر في الخروج من الركود العالمي في سوق الهواتف الذكية.

كما أبلغت أيضاً عن مبيعات أضعف من المتوقع لجهاز «بلاي ستيشن 5» الرائد خلال الربع من أبريل إلى يونيو، مما أثار القلق من أن الشركة ستحتاج إلى إنفاق المزيد على التسويق لتحقيق هدفها المتمثل في بيع 25 مليون وحدة في هذه السنة المالية.



