أكد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي أن كتاب «من الصحراء إلى الفضاء» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يزرع في نفوس أبنائنا عشق اللامستحيل.

وقال النيادي، اليوم، في تدوينة عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «وصلني من المكتب الإعلامي لحكومة دبي الكتاب الجديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المخصص للأطفال بعنوان "من الصحراء إلى الفضاء"».

وأضاف أن الكتاب يتميز «بتصاميم ورسومات جميلة على يد مبدعين إماراتيين»، مشاركاً من الفضاء، عبر مقطع فيديو، قصة ضمن الكتاب حول «مسبار الأمل» ورحلة طموح زايد نحو الفضاء.

ووصف الكتاب بأنه «رائع يزرع في نفوس أبنائنا عشق اللامستحيل وصناعة المستقبل المشرق لدولتنا».