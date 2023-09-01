سلطان النيادي: محمد بن راشد يزرع في نفوس أبنائنا عشق اللامستحيل
التاريخ
9/1/2023 3:00:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أكد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي أن كتاب «من الصحراء إلى الفضاء» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يزرع في نفوس أبنائنا عشق اللامستحيل.
وقال النيادي، اليوم، في تدوينة عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «وصلني من المكتب الإعلامي لحكومة دبي الكتاب الجديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المخصص للأطفال بعنوان "من الصحراء إلى الفضاء"».
وأضاف أن الكتاب يتميز «بتصاميم ورسومات جميلة على يد مبدعين إماراتيين»، مشاركاً من الفضاء، عبر مقطع فيديو، قصة ضمن الكتاب حول «مسبار الأمل» ورحلة طموح زايد نحو الفضاء.
ووصف الكتاب بأنه «رائع يزرع في نفوس أبنائنا عشق اللامستحيل وصناعة المستقبل المشرق لدولتنا».
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