Saturday, 02 September 2023 03:32 GMT

سلطان النيادي: محمد بن راشد يزرع في نفوس أبنائنا عشق اللامستحيل

9/1/2023 3:00:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي أن كتاب «من الصحراء إلى الفضاء» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يزرع في نفوس أبنائنا عشق اللامستحيل.

وقال النيادي، اليوم، في تدوينة عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «وصلني من المكتب الإعلامي لحكومة دبي الكتاب الجديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المخصص للأطفال بعنوان "من الصحراء إلى الفضاء"».

وأضاف أن الكتاب يتميز «بتصاميم ورسومات جميلة على يد مبدعين إماراتيين»، مشاركاً من الفضاء، عبر مقطع فيديو، قصة ضمن الكتاب حول «مسبار الأمل» ورحلة طموح زايد نحو الفضاء.

ووصف الكتاب بأنه «رائع يزرع في نفوس أبنائنا عشق اللامستحيل وصناعة المستقبل المشرق لدولتنا».

MENAFN01092023000110011019ID1106997038

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث