بوتين: روسيا لا تقهر
التاريخ
9/1/2023 3:00:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة خلال لقائه تلاميذ لمناسبة بدء العام الدراسي أن روسيا اليوم "لا تقهر"، على غرار ما كانت عليه خلال الحرب العالمية الثانية.
وقال بوتين في تصريحات نقلها التلفزيون "فهمت سبب انتصارنا في الحرب الوطنية الكبرى: التغلب على شعب يتمتع بهذه المعنويات أمر مستحيل. كنا لا نقهر على الإطلاق، واليوم، لا نزال على هذا النحو".
وروى بوتين مضمون رسائل كان يتبادلها والده الذي كان يقاتل على الجبهة مع جده.
وابدى الرئيس الروسي إعجابه بجده الذي قتلت زوجته خلال الحرب وخاطب ابنه في هذه الرسائل قائلا "أضرب هؤلاء الاوغاد".
واضاف "حاليا، فإن عائلات مثل هذه العائلة تشكل الغالبية الساحقة" من المواطنين الروس.
وردا على سؤال لمعرفة ما النصيحة الرئيسية التي يسديها للمعلمين قال بوتين "أحبوا روسيا، يجب تقديم الموضوع بطريقة جميلة ومثيرة للاهتمام".
والتقى بوتين هؤلاء التلاميذ لمناسبة بدء العام الدراسي وإطلاق ما سمي "النقاشات المهمة"، وهي دروس تربية وطنية تم اعتمادها بعد الحرب الأوكرانية الروسية.
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