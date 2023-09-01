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بوتين: روسيا لا تقهر

9/1/2023 3:00:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة خلال لقائه تلاميذ لمناسبة بدء العام الدراسي أن روسيا اليوم "لا تقهر"، على غرار ما كانت عليه خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال بوتين في تصريحات نقلها التلفزيون "فهمت سبب انتصارنا في الحرب الوطنية الكبرى: التغلب على شعب يتمتع بهذه المعنويات أمر مستحيل. كنا لا نقهر على الإطلاق، واليوم، لا نزال على هذا النحو".

وروى بوتين مضمون رسائل كان يتبادلها والده الذي كان يقاتل على الجبهة مع جده.

وابدى الرئيس الروسي إعجابه بجده الذي قتلت زوجته خلال الحرب وخاطب ابنه في هذه الرسائل قائلا "أضرب هؤلاء الاوغاد".

واضاف "حاليا، فإن عائلات مثل هذه العائلة تشكل الغالبية الساحقة" من المواطنين الروس.

وردا على سؤال لمعرفة ما النصيحة الرئيسية التي يسديها للمعلمين قال بوتين "أحبوا روسيا، يجب تقديم الموضوع بطريقة جميلة ومثيرة للاهتمام".

والتقى بوتين هؤلاء التلاميذ لمناسبة بدء العام الدراسي وإطلاق ما سمي "النقاشات المهمة"، وهي دروس تربية وطنية تم اعتمادها بعد الحرب الأوكرانية الروسية.

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