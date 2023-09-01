خالد بن محمد بن زايد يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي

خالد بن محمد بن زايد يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي
التاريخ
9/1/2023 3:00:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
وصل إلى البلاد، اليوم، الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع في دولة الكويت الشقيقة.
وكان في استقباله، لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي.
ورحب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بالشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.
MENAFN01092023000110011019ID1106997035
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.