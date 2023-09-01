خالد بن محمد بن زايد يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي

وصل إلى البلاد، اليوم، الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع في دولة الكويت الشقيقة.

وكان في استقباله، لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي.

ورحب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بالشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.