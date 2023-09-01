استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، معالي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الكويت الشقيقة.

ونقل معاليه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار، فيما حمّل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معالي الشيخ أحمد فهد الأحمد تحياته إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة ولبلده وشعبه الشقيق مزيداً من الرخاء والرفعة.

وبحث سموه ومعالي الشيخ أحمد فهد الأحمد العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يلبي تطلعاتهما وشعبيهما الشقيقين إلى التنمية والازدهار إضافة إلى التنسيق والتعاون المشترك بين دولة الإمارات والكويت في الجوانب المختلفة.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة ومعالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة الدكتور مطر النيادي سفير الدولة لدى دولة الكويت.

كما حضره الوفد المرافق لمعالي وزير الدفاع الكويتي وسعادة جمال الغنيم سفير الكويت لدى الدولة.