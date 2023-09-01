تعاملوا معها بجدية!.. الأعراض الشائعة لالتهاب المفاصل

تعاملوا معها بجدية!.. الأعراض الشائعة لالتهاب المفاصل
التاريخ
9/1/2023 3:00:09 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - التهاب المفاصل هو مرض مزمن يصعب الشفاء منه بشكل كامل ويمكن أن يرافق المرضى مدى الحياة، وهناك أكثر من 100 نوع من التهاب المفاصل، أكثرها شيوعاً هو التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل الفقارية.
وفي هذا الصدد سنذكر لكم بعض الأعراض التي قد تشعرون بها في حال الإصابة بالتهاب المفاصل.
1-ضعف في واحد أو أكثر من المفاصل.
2-ألم في المفاصل، يبدأ بشكل خفيف، ثمّ يتطور إلى ألم شديد.
3-تورم المفاصل واحمرارها وهشاشتها.
4-فقدان القدرة على الحركة.
5-إزالة الأنسجة الرخوة
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