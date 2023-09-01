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تعاملوا معها بجدية!.. الأعراض الشائعة لالتهاب المفاصل

9/1/2023 3:00:09 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - التهاب المفاصل هو مرض مزمن يصعب الشفاء منه بشكل كامل ويمكن أن يرافق المرضى مدى الحياة، وهناك أكثر من 100 نوع من التهاب المفاصل، أكثرها شيوعاً هو التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل الفقارية.

وفي هذا الصدد سنذكر لكم بعض الأعراض التي قد تشعرون بها في حال الإصابة بالتهاب المفاصل.

1-ضعف في واحد أو أكثر من المفاصل.

2-ألم في المفاصل، يبدأ بشكل خفيف، ثمّ يتطور إلى ألم شديد.

3-تورم المفاصل واحمرارها وهشاشتها.

4-فقدان القدرة على الحركة.

5-إزالة الأنسجة الرخوة

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