تعاملوا معها بجدية!.. الأعراض الشائعة لالتهاب المفاصل

وفي هذا الصدد سنذكر لكم بعض الأعراض التي قد تشعرون بها في حال الإصابة بالتهاب المفاصل.

1-ضعف في واحد أو أكثر من المفاصل.

2-ألم في المفاصل، يبدأ بشكل خفيف، ثمّ يتطور إلى ألم شديد.

3-تورم المفاصل واحمرارها وهشاشتها.

4-فقدان القدرة على الحركة.

5-إزالة الأنسجة الرخوة