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علياء بسيوني منهارة بعد انفصالها عن أحمد سعد

9/1/2023 3:00:09 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أكدت الإعلامية بسمة وهبة أنها رأت مصممة الأزياء علياء بسيوني طليقة الفنان أحمد سعد، وهي تؤدي صلاة المغرب وتبكي بمسجد السيدة زينب.

وكتبت بسمة وهبة عبر حسابها في إنستغرام: "من عجائب الأقدار أنني ذهبت لأصلي المغرب في مسجد السيدة زينب، ووجدت أمامي امرأة ترتدي عباءة بيضاء جميلة، تسجد وتبكي وتدعو، لاحظت أنها تشبه علياء بسيوني".

وأضافت: "نسأل الله أن يتقبل منك وييسر لك الخير يا عالية، وندعو لك بأن تكوني بأتم الصحة والعافية. على يقين أنك ستخرجين من هذه الظروف بقوة وثقة".

وتابعت: "ونسأل الله أن يسهل عليك ويجعل الأمور أفضل بالنسبة لك. والله يهدي أحمد ويوجهه إلى الصواب. علياء هي أم أبنائه، لا تستحقين هذا الأمر".

من ناحية أخرى، نفت مصممة الأزياء علياء بسيوني أن يكون الانفصال عن أحمد سعد ناتجًا عن خيانة، وأكدت أن الانفصال كان قرارًا منه، وأنه اتخذ هذا القرار بسرعة مما صدمها.

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