علياء بسيوني منهارة بعد انفصالها عن أحمد سعد

وكتبت بسمة وهبة عبر حسابها في إنستغرام: "من عجائب الأقدار أنني ذهبت لأصلي المغرب في مسجد السيدة زينب، ووجدت أمامي امرأة ترتدي عباءة بيضاء جميلة، تسجد وتبكي وتدعو، لاحظت أنها تشبه علياء بسيوني".

وأضافت: "نسأل الله أن يتقبل منك وييسر لك الخير يا عالية، وندعو لك بأن تكوني بأتم الصحة والعافية. على يقين أنك ستخرجين من هذه الظروف بقوة وثقة".

وتابعت: "ونسأل الله أن يسهل عليك ويجعل الأمور أفضل بالنسبة لك. والله يهدي أحمد ويوجهه إلى الصواب. علياء هي أم أبنائه، لا تستحقين هذا الأمر".

من ناحية أخرى، نفت مصممة الأزياء علياء بسيوني أن يكون الانفصال عن أحمد سعد ناتجًا عن خيانة، وأكدت أن الانفصال كان قرارًا منه، وأنه اتخذ هذا القرار بسرعة مما صدمها.