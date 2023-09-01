علياء بسيوني منهارة بعد انفصالها عن أحمد سعد

علياء بسيوني منهارة بعد انفصالها عن أحمد سعد
التاريخ
9/1/2023 3:00:09 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أكدت الإعلامية بسمة وهبة أنها رأت مصممة الأزياء علياء بسيوني طليقة الفنان أحمد سعد، وهي تؤدي صلاة المغرب وتبكي بمسجد السيدة زينب.
وكتبت بسمة وهبة عبر حسابها في إنستغرام: "من عجائب الأقدار أنني ذهبت لأصلي المغرب في مسجد السيدة زينب، ووجدت أمامي امرأة ترتدي عباءة بيضاء جميلة، تسجد وتبكي وتدعو، لاحظت أنها تشبه علياء بسيوني".
وأضافت: "نسأل الله أن يتقبل منك وييسر لك الخير يا عالية، وندعو لك بأن تكوني بأتم الصحة والعافية. على يقين أنك ستخرجين من هذه الظروف بقوة وثقة".
وتابعت: "ونسأل الله أن يسهل عليك ويجعل الأمور أفضل بالنسبة لك. والله يهدي أحمد ويوجهه إلى الصواب. علياء هي أم أبنائه، لا تستحقين هذا الأمر".
من ناحية أخرى، نفت مصممة الأزياء علياء بسيوني أن يكون الانفصال عن أحمد سعد ناتجًا عن خيانة، وأكدت أن الانفصال كان قرارًا منه، وأنه اتخذ هذا القرار بسرعة مما صدمها.
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