قبة حرارية تضرب الأردن قريبا

قبل ذلك يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة من يوم السبت حتى الاثنين، بحيث تسود أجواء صيفية اعتيادية بالمناطق الجيلية في النهار، ويكون الطقس منعشا في الليل، بينما يكون الطقس حارا نسبيا بالمناطق المنخفضة والشرقية من المملكة.

ومن يوم الثلاثاء، تسود أجواء حارة نسبيا بالمناطق الجبلية من المملكة ومعتدلة الحرارة ساعات المساء والليل، بينما تسود أجواء حارة بالمناطق المنخفضة والشرقية من البلاد وحارة نسبيا ساعات المساء والليل، والرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة.

ومن المتوقع أن يستمر تأثير القبة الحرارية متوسطة الشدة حتى يوم السبت الموافق 9-9-2023، وخلال هذه المدة يتوقع أن تقترب درجات الحرارة من منتصف الثلاثينيات في المناطق الجبلية، وحول الأربعينيات في المناطق المنخفضة والبادية، وفق مختصون في الرصد الجوي.