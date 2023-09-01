قبة حرارية تضرب الأردن قريبا

قبة حرارية تضرب الأردن قريبا
التاريخ
9/1/2023 3:00:09 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تتأثر المملكة بقبة حرارية متوسطة الشدة، بدءا من الثلاثاء المقبل، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة نتيجة التأثر بكتلة هوائية حارة نسبيا إلى حارة، لتصبح درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية.
قبل ذلك يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة من يوم السبت حتى الاثنين، بحيث تسود أجواء صيفية اعتيادية بالمناطق الجيلية في النهار، ويكون الطقس منعشا في الليل، بينما يكون الطقس حارا نسبيا بالمناطق المنخفضة والشرقية من المملكة.
ومن يوم الثلاثاء، تسود أجواء حارة نسبيا بالمناطق الجبلية من المملكة ومعتدلة الحرارة ساعات المساء والليل، بينما تسود أجواء حارة بالمناطق المنخفضة والشرقية من البلاد وحارة نسبيا ساعات المساء والليل، والرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة.
ومن المتوقع أن يستمر تأثير القبة الحرارية متوسطة الشدة حتى يوم السبت الموافق 9-9-2023، وخلال هذه المدة يتوقع أن تقترب درجات الحرارة من منتصف الثلاثينيات في المناطق الجبلية، وحول الأربعينيات في المناطق المنخفضة والبادية، وفق مختصون في الرصد الجوي.
MENAFN01092023000151011027ID1106997029
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.