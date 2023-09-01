فرق تطوعية كويتية توزع ألف حقيبة مدرسية لطلبة العلم من الأسر المتعففة داخل البلاد
التاريخ
9/1/2023 2:34:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سلمان المطيري (حدث.مصور)
الكويت - 1 - 9 (كونا) -- همت فرق تطوعية كويتية اليوم الجمعة لمد يد العون والمساعدة للأسر المتعففة داخل البلاد بمناسبة موسم العودة إلى المدارس بتوزيعها 1000 حقيبة مدرسية متكاملة بما فيها من دفاتر وأقلام وأدوات الأساسية لطلبة العلم بواقع 244 أسرة مستفيدة.
وتستهدف الحملة الخيرية التي تستمر يومين طلبة المرحلة الابتدائية والمتوسطة بتنظيم من فريقي (منارة غديرة) و(بسطة) التطوعيين وبالتعاون مع جمعية (تنمية الخيرية) و(نماء الخيرية).
ولاقت الحملة تفاعلا واسعا من أهل الخير لإتمامها لاسيما أنها تعنى بإزاحة عبء العام الدراسي عن كاهل الأسر المتعففة والمحتاجة داخل البلاد. (النهاية) س ل م
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