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فرق تطوعية كويتية توزع ألف حقيبة مدرسية لطلبة العلم من الأسر المتعففة داخل البلاد

9/1/2023 2:34:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سلمان المطيري (حدث.مصور)

الكويت - 1 - 9 (كونا) -- همت فرق تطوعية كويتية اليوم الجمعة لمد يد العون والمساعدة للأسر المتعففة داخل البلاد بمناسبة موسم العودة إلى المدارس بتوزيعها 1000 حقيبة مدرسية متكاملة بما فيها من دفاتر وأقلام وأدوات الأساسية لطلبة العلم بواقع 244 أسرة مستفيدة.
وتستهدف الحملة الخيرية التي تستمر يومين طلبة المرحلة الابتدائية والمتوسطة بتنظيم من فريقي (منارة غديرة) و(بسطة) التطوعيين وبالتعاون مع جمعية (تنمية الخيرية) و(نماء الخيرية).
ولاقت الحملة تفاعلا واسعا من أهل الخير لإتمامها لاسيما أنها تعنى بإزاحة عبء العام الدراسي عن كاهل الأسر المتعففة والمحتاجة داخل البلاد. (النهاية) س ل م

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