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الصين وصندوق النقد الدولي يتعهدان بمزيد من التعاون

9/1/2023 2:34:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 1 - 9 (كونا) -- تعهد رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) لي تشيانغ والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا بتعزيز التعاون خلال محادثاتهما التي جرت اليوم الجمعة في العاصمة الصينية بكين.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لي القول إن "الصين مستعدة لتعميق التعاون مع صندوق النقد الدولي ودعمه في مواصلة لعب دور مهم في الحوكمة العالمية" معربا عن أمله في أن تحقق المراجعة العامة ال16 لحصص صندوق النقد الدولي نتائج ذات معنى.
كما أعرب عن أمله في أن "يقف صندوق النقد الدولي ضد الحمائية وأي شكل من أشكال فك الارتباط وكسر القيود وحماية العولمة الاقتصادية والتجارة الحرة والحفاظ على التدفق المستقر والسلس لسلاسل الصناعة والتوريد العالمية وتحسين التمثيل والنفوذ للأسواق الناشئة والدول النامية في الشؤون الدولية".
وأضاف لي "ستواصل الصين دعم صندوق النقد الدولي في لعب دوره في قضايا الديون وتأمل أن تلتقي جميع الأطراف مع بعضها البعض في منتصف الطريق وتدعم البلدان النامية بإجراءات ملموسة".
ومع مساهمة الصين بثلث النمو الاقتصادي العالمي قالت غورغييفا إن صندوق النقد الدولي يقدر الجهود الحثيثة التي تبذلها الصين لتعزيز النمو الاقتصادي ويقدر الدور الرائد الذي تلعبه في مساعدة البلدان الضعيفة وكذلك البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على تحقيق التنمية والازدهار وتحقيق النمو الاقتصادي العالمي وفق ما ذكرته الوكالة.
وأضافت أن صندوق النقد الدولي يرغب في زيادة التعاون مع الصين داعية جميع الأطراف إلى الحفاظ على سلاسل التوريد العالمية ثابتة وسلسة لمنع مخاطر التجزئة قائلة إن "صندوق النقد الدولي سيعمل على تحقيق نتائج إيجابية في المراجعة العامة للحصص".
وتقوم غورغييفا بزيارة إلى الصين تستمر حتى الأحد للقاء كبار القادة الصينيين قبل التوجه إلى إندونيسيا والهند لحضور قمتي رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجموعة العشرين (جي 20). (النهاية)

م ك / م م ج



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