الصين وصندوق النقد الدولي يتعهدان بمزيد من التعاون
التاريخ
9/1/2023 2:34:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 1 - 9 (كونا) -- تعهد رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) لي تشيانغ والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا بتعزيز التعاون خلال محادثاتهما التي جرت اليوم الجمعة في العاصمة الصينية بكين.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لي القول إن "الصين مستعدة لتعميق التعاون مع صندوق النقد الدولي ودعمه في مواصلة لعب دور مهم في الحوكمة العالمية" معربا عن أمله في أن تحقق المراجعة العامة ال16 لحصص صندوق النقد الدولي نتائج ذات معنى.
كما أعرب عن أمله في أن "يقف صندوق النقد الدولي ضد الحمائية وأي شكل من أشكال فك الارتباط وكسر القيود وحماية العولمة الاقتصادية والتجارة الحرة والحفاظ على التدفق المستقر والسلس لسلاسل الصناعة والتوريد العالمية وتحسين التمثيل والنفوذ للأسواق الناشئة والدول النامية في الشؤون الدولية".
وأضاف لي "ستواصل الصين دعم صندوق النقد الدولي في لعب دوره في قضايا الديون وتأمل أن تلتقي جميع الأطراف مع بعضها البعض في منتصف الطريق وتدعم البلدان النامية بإجراءات ملموسة".
ومع مساهمة الصين بثلث النمو الاقتصادي العالمي قالت غورغييفا إن صندوق النقد الدولي يقدر الجهود الحثيثة التي تبذلها الصين لتعزيز النمو الاقتصادي ويقدر الدور الرائد الذي تلعبه في مساعدة البلدان الضعيفة وكذلك البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على تحقيق التنمية والازدهار وتحقيق النمو الاقتصادي العالمي وفق ما ذكرته الوكالة.
وأضافت أن صندوق النقد الدولي يرغب في زيادة التعاون مع الصين داعية جميع الأطراف إلى الحفاظ على سلاسل التوريد العالمية ثابتة وسلسة لمنع مخاطر التجزئة قائلة إن "صندوق النقد الدولي سيعمل على تحقيق نتائج إيجابية في المراجعة العامة للحصص".
وتقوم غورغييفا بزيارة إلى الصين تستمر حتى الأحد للقاء كبار القادة الصينيين قبل التوجه إلى إندونيسيا والهند لحضور قمتي رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجموعة العشرين (جي 20). (النهاية)
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