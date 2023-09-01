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الكويتي وليد الجاسم يفوز بعضوية لجنة ترشيحات الاتحاد الدولي للفروسية عن المجموعة العربية

9/1/2023 2:34:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 9 (كونا) -- أعلن الاتحاد الكويتي للفروسية أن المدير الفني للاتحاد وعضو الاتحاد الآسيوي لهذه الرياضة وليد الجاسم انتخب عضوا في لجنة الترشيحات التابعة للاتحاد الدولي للفروسية ممثلا عن المجموعة الإقليمية السابعة للاتحاد التي تضم الدول العربية.
وقال الاتحاد في بيان صحفي اليوم الجمعة إن الجاسم فاز بهذا المنصب المهم عقب نجاحه في الانتخابات التي جرت اليوم الجمعة (عن بعد) إثر منافسة قوية مع مرشح لبنان كريم بدارو إذ حصل مرشح الكويت في الجولة النهائية على 10 أصوات فيما نال منافسه اللبناني 8 أصوات.
وبهذه المناسبة قال الجاسم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن فوزه بعضوية هذه اللجنة التي تستمر أربع سنوات يعتبر تأكيدا على تميز الكوادر الرياضية الكويتية في مختلف الرياضات وفي هذه الرياضة الأصيلة بشكل خاص.
وأضاف الجاسم أن عمل اللجنة يكتسب أهمية كبيرة داخل الاتحاد الدولي لأنه منوط بها اعتماد أسماء المرشحين للمناصب التابعة للاتحاد والتوصية لمجلس الإدارة والجمعية العمومية للاتحاد بالمرشحين الأفضل لكل منصب مؤكدا أنه سيسعى لإبراز أفضل الكفاءات الكويتية والخليجية والعربية للعمل بالاتحاد.
وأعرب عن عميق الشكر للدعم الكبير الذي قدمته الاتحادات العربية له بالانتخابات ما مكنه من الفوز مثمنا في الوقت ذاته دعم اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للفروسية ما مكنه من الفوز. (النهاية)

ف ش ا / ت م




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