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الخارجية الأمريكية: اتفاقية حماية التراث الثقافي مع اليمن علامة بارزة في علاقات البلدين

9/1/2023 2:34:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 9 (كونا) -- قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة إن اتفاقية حماية التراث الثقافي مع اليمن تعد "علامة بارزة" في العلاقات بين البلدين وتشكل إطارا للتعاون بين الولايات المتحدة واليمن لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية.
وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان صحفي أن الاتفاقية التي وقعها أمس مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون التعليمية والثقافية لي ساترفيلد وسفير اليمن لدى الولايات المتحدة محمد الحضرمي بحضور المبعوث الخاص الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ "توسع نطاق الحماية للممتلكات الثقافية اليمنية وتشجع التبادل القانوني للاثار للاغراض الثقافية والتعليمية والعلمية".
وأوضح البيان أن الاتفاقية الثنائية تعتمد على تعاون الولايات المتحدة طويل الأمد للحفاظ على التراث الثقافي لليمن من خلال منح صندوق السفراء الأمريكيين للحفاظ على التراث الثقافي للشركاء من المنظمات غير الحكومية بقيمة إجمالية تزيد عن 550 ألف دولار وتخصص لترميم المباني التاريخية والحفاظ على المخطوطات القديمة.
وأكد أن "الولايات المتحدة ملتزمة بحماية التراث الثقافي والحفاظ عليه في جميع أنحاء العالم وتقييد الاتجار بالممتلكات الثقافية التي غالبا ما تستخدم لتمويل الشبكات الإرهابية والإجرامية".
وكانت سفارة اليمن في الولايات المتحدة قد قالت في بيان على حسابها بمنصة (اكس) ان الاتفاقية التي تمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد تشمل فرض قيود على استيراد أنواع من المواد الأثرية اليمنية بهدف حماية التراث والآثار والممتلكات الثقافية اليمنية ومنع تهريبها للولايات المتحدة. (النهاية)

ا م م / م م ج




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