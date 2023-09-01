الخارجية الأمريكية: اتفاقية حماية التراث الثقافي مع اليمن علامة بارزة في علاقات البلدين
التاريخ
9/1/2023 2:34:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 9 (كونا) -- قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة إن اتفاقية حماية التراث الثقافي مع اليمن تعد "علامة بارزة" في العلاقات بين البلدين وتشكل إطارا للتعاون بين الولايات المتحدة واليمن لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية.
وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان صحفي أن الاتفاقية التي وقعها أمس مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون التعليمية والثقافية لي ساترفيلد وسفير اليمن لدى الولايات المتحدة محمد الحضرمي بحضور المبعوث الخاص الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ "توسع نطاق الحماية للممتلكات الثقافية اليمنية وتشجع التبادل القانوني للاثار للاغراض الثقافية والتعليمية والعلمية".
وأوضح البيان أن الاتفاقية الثنائية تعتمد على تعاون الولايات المتحدة طويل الأمد للحفاظ على التراث الثقافي لليمن من خلال منح صندوق السفراء الأمريكيين للحفاظ على التراث الثقافي للشركاء من المنظمات غير الحكومية بقيمة إجمالية تزيد عن 550 ألف دولار وتخصص لترميم المباني التاريخية والحفاظ على المخطوطات القديمة.
وأكد أن "الولايات المتحدة ملتزمة بحماية التراث الثقافي والحفاظ عليه في جميع أنحاء العالم وتقييد الاتجار بالممتلكات الثقافية التي غالبا ما تستخدم لتمويل الشبكات الإرهابية والإجرامية".
وكانت سفارة اليمن في الولايات المتحدة قد قالت في بيان على حسابها بمنصة (اكس) ان الاتفاقية التي تمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد تشمل فرض قيود على استيراد أنواع من المواد الأثرية اليمنية بهدف حماية التراث والآثار والممتلكات الثقافية اليمنية ومنع تهريبها للولايات المتحدة. (النهاية)
ا م م / م م ج
MENAFN01092023000071011013ID1106996964
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