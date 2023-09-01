الفلبين ترفض الخريطة الصينية الجديدة
التاريخ
9/1/2023 2:34:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 1 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية اليوم الجمعة رفضها ل (خريطة الصين القياسية الجديدة لعام 2023) التي نشرتها وزارة الموارد الطبيعية الصينية والتي تضمنت المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين والتي يبلغ طولها 200 ميل بحري.
وقالت الخارجية الفلبينية في بيان "إن محاولة بكين الأخيرة لإضفاء الشرعية على مطالبتها بمعالم البلاد والمناطق البحرية في الممر المائي المتنازع عليه لا أساس لها بموجب القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982".
وأضافت "لقد أبطل قرار محكمة التحكيم الدولية الصادر في عام 2016 الخطوط التسعة الصينية وذكر بشكل قاطع أن المناطق البحرية المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي تتعارض مع الأمم المتحدة لقانون البحار".
ودعت الخارجية الفلبينية في بيانها الصين إلى "التصرف بمسؤولية والالتزام بالتزاماتها بموجب قانون البحار وقرار التحكيم النهائي والملزم لعام 2016".
وكانت الصين قد دعت يوم أمس الخميس الدول المعنية بخريطة رسمية نشرتها بكين وأثارت مؤخرا جدلا بشأن عدة مناطق متنازع عليها إلى النظر إليها من منطلق "موضوعي وعقلاني".
جاء ذلك بعد أن احتجت دول منها ماليزيا والهند والفلبين على الخريطة التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد الطبيعية وأظهرت أراضي متنازع عليها باعتبارها جزءا من الأراضي الصينية.
وأظهرت (خريطة الصين القياسية طبعة 2023) التي نشرتها وزارة الموارد الطبيعية الصينية الاثنين الماضي سيادة بكين على أجزاء واسعة متنازع عليها ببحر الصين الجنوبي. (النهاية)
ع ا ب / م م ج
MENAFN01092023000071011013ID1106996963
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