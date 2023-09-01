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الفلبين ترفض الخريطة الصينية الجديدة

9/1/2023 2:34:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 1 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية اليوم الجمعة رفضها ل (خريطة الصين القياسية الجديدة لعام 2023) التي نشرتها وزارة الموارد الطبيعية الصينية والتي تضمنت المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين والتي يبلغ طولها 200 ميل بحري.
وقالت الخارجية الفلبينية في بيان "إن محاولة بكين الأخيرة لإضفاء الشرعية على مطالبتها بمعالم البلاد والمناطق البحرية في الممر المائي المتنازع عليه لا أساس لها بموجب القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982".
وأضافت "لقد أبطل قرار محكمة التحكيم الدولية الصادر في عام 2016 الخطوط التسعة الصينية وذكر بشكل قاطع أن المناطق البحرية المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي تتعارض مع الأمم المتحدة لقانون البحار".
ودعت الخارجية الفلبينية في بيانها الصين إلى "التصرف بمسؤولية والالتزام بالتزاماتها بموجب قانون البحار وقرار التحكيم النهائي والملزم لعام 2016".
وكانت الصين قد دعت يوم أمس الخميس الدول المعنية بخريطة رسمية نشرتها بكين وأثارت مؤخرا جدلا بشأن عدة مناطق متنازع عليها إلى النظر إليها من منطلق "موضوعي وعقلاني".
جاء ذلك بعد أن احتجت دول منها ماليزيا والهند والفلبين على الخريطة التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد الطبيعية وأظهرت أراضي متنازع عليها باعتبارها جزءا من الأراضي الصينية.
وأظهرت (خريطة الصين القياسية طبعة 2023) التي نشرتها وزارة الموارد الطبيعية الصينية الاثنين الماضي سيادة بكين على أجزاء واسعة متنازع عليها ببحر الصين الجنوبي. (النهاية)

ع ا ب / م م ج



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