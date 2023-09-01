النائب الأول وزير الداخلية يوجه بزيادة الحرص على ضمان سلامة مرتادي البحر والجزر والشواطئ
التاريخ
9/1/2023 2:34:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 9 (كونا) -- أعلنت قوة الإطفاء العام أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح أعطى توجيهاته بزيادة الحرص على ضمان سلامة مرتادي البحر والجزر والشواطئ.
وبهذا الشأن قالت القوة في بيان صحفي إن رئيس (الإطفاء) العام الفريق خالد المكراد قام اليوم الجمعة بزيارة ميدانية لمراكز الإطفاء والإنقاذ البحري وبجولة بحرية لزوارق الإطفاء والإنقاذ البحري المكلفة تأمين الجزر الجنوبية والاطمئنان على آلية سير العمل ولتجسيد التواصل والوقوف على الجاهزية والاستعداد.
وأضافت أن الفريق المكراد استمع لشرح موجز عن آلية عمل إدارة الإطفاء والإنقاذ البحري بعملية الإطفاء والإنقاذ وعن آلية توزيع زوارق الإنقاذ على الجزر الجنوبية لتقليص فترة استجابتها للحوادث البحرية بأنواعها ولتأمين سلامة مرتادي البحر في هذه الجزر.
وذكرت أن الفريق المكراد أعرب عن الشكر والتقدير لرجال الإطفاء على القيام بواجباتهم المناطة فيهم بكل تفان واخلاص مشيدا بما يقومون به من جهود ومهام جسام تنصب في حماية أرواح المواطنين والمقيمين وممتلكاتهم.
في السياق أشارت إلى أن إحصائية البلاغات البحرية التي وردت إلى قوة الإطفاء العام خلال هذا العام بلغت (1040) بلاغا ما بين حريق وإنقاذ وخدمات عامة. (النهاية) ع ك / ت م
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