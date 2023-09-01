Saturday, 02 September 2023 03:31 GMT

النائب الأول وزير الداخلية يوجه بزيادة الحرص على ضمان سلامة مرتادي البحر والجزر والشواطئ

9/1/2023 2:34:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 9 (كونا) -- أعلنت قوة الإطفاء العام أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح أعطى توجيهاته بزيادة الحرص على ضمان سلامة مرتادي البحر والجزر والشواطئ.
وبهذا الشأن قالت القوة في بيان صحفي إن رئيس (الإطفاء) العام الفريق خالد المكراد قام اليوم الجمعة بزيارة ميدانية لمراكز الإطفاء والإنقاذ البحري وبجولة بحرية لزوارق الإطفاء والإنقاذ البحري المكلفة تأمين الجزر الجنوبية والاطمئنان على آلية سير العمل ولتجسيد التواصل والوقوف على الجاهزية والاستعداد.
وأضافت أن الفريق المكراد استمع لشرح موجز عن آلية عمل إدارة الإطفاء والإنقاذ البحري بعملية الإطفاء والإنقاذ وعن آلية توزيع زوارق الإنقاذ على الجزر الجنوبية لتقليص فترة استجابتها للحوادث البحرية بأنواعها ولتأمين سلامة مرتادي البحر في هذه الجزر.
وذكرت أن الفريق المكراد أعرب عن الشكر والتقدير لرجال الإطفاء على القيام بواجباتهم المناطة فيهم بكل تفان واخلاص مشيدا بما يقومون به من جهود ومهام جسام تنصب في حماية أرواح المواطنين والمقيمين وممتلكاتهم.
في السياق أشارت إلى أن إحصائية البلاغات البحرية التي وردت إلى قوة الإطفاء العام خلال هذا العام بلغت (1040) بلاغا ما بين حريق وإنقاذ وخدمات عامة. (النهاية) ع ك / ت م

MENAFN01092023000071011013ID1106996962

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث