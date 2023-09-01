إصابة 9 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة
التاريخ
9/1/2023 2:34:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 1 - 9 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية في غزة اليوم الجمعة عن إصابة تسعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تظاهرة شعبية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وقال المتحدث باسم السلطات الصحية أشرف القدرة في تصريح صحفي إن تسعة فلسطينيين أصيبوا بجروح مختلفة برصاص الاحتلال شرق غزة وقد تم نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي لتلقي العلاج.
وذكر شهود عيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن عشرات الشبان الفلسطينيين شاركوا في تظاهرة شعبية قرب مخيم (ملكة) الحدودي شرق غزة للمطالبة برفع الحصار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقاموا باشعال إطارات السيارات فيما قابلهم جيش الاحتلال باطلاق الرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز لقمع التظاهرة.
وأعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الأسبوع الماضي عن استئناف مسيراتها في عدة محاورة على طول الشريط الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948 بعد توقفها لأكثر من ثلاث سنوات. (النهاية)
واب / م م ج
MENAFN01092023000071011013ID1106996961
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