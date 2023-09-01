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إصابة 9 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة

9/1/2023 2:34:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 1 - 9 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية في غزة اليوم الجمعة عن إصابة تسعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تظاهرة شعبية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وقال المتحدث باسم السلطات الصحية أشرف القدرة في تصريح صحفي إن تسعة فلسطينيين أصيبوا بجروح مختلفة برصاص الاحتلال شرق غزة وقد تم نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي لتلقي العلاج.
وذكر شهود عيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن عشرات الشبان الفلسطينيين شاركوا في تظاهرة شعبية قرب مخيم (ملكة) الحدودي شرق غزة للمطالبة برفع الحصار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقاموا باشعال إطارات السيارات فيما قابلهم جيش الاحتلال باطلاق الرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز لقمع التظاهرة.
وأعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الأسبوع الماضي عن استئناف مسيراتها في عدة محاورة على طول الشريط الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948 بعد توقفها لأكثر من ثلاث سنوات. (النهاية)

واب / م م ج




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