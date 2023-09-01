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الرئيس الأوكراني: نثق في دعم إيطاليا ونعول على رئاستها لمجموعة (جي7)

9/1/2023 2:34:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 1 - 9 (كونا) -- أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة ثقته في دعم إيطاليا القوي لبلاده في حربها مع روسيا معولا على رئاسة روما المقبلة لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي7) في تقديم "حلول قوية" لأمن أوكرانيا.
وقال زيلينسكي في مداخلة متلفزة أمام منتدى (أمبروزيتي) الاقتصادي السنوي بمدينة (تشيرنوبيو) شمالي إيطاليا إن "تعاوننا مع إيطاليا أساسي كل يوم ولم تكن لدينا أبدأ أي شكوك بشأن قوة قراراتها تجاهنا بخصوص دعم أوكرانيا".
وأضاف "نريد شكر إيطاليا على الدعم السياسي الذي قدمته وكذلك الاتحاد الأوروبي على دعم ترشح أوكرانيا لعضوية الاتحاد والالتزامات بضمان أمن بلادنا" معربا عن ثقته في "أن هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ قرارات قوية من أجل أمننا ومن أجل أوروبا".
وفي عرض مداخلته على منصة (تليغرام) كتب الرئيس الأوكراني أن إيطاليا "دعمتنا في الدفاع لاسيما بنظام دفاع جوي قوي كما دعمتنا سياسيا خاصة داخل الاتحاد الأوروبي وساندت وضعنا كمرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي وبتقديم ضمانات أمنية وتوقيع إعلان بشأن أوكرانيا مع مجموعة السبع بأكملها.
وفيما نوه بدور الرئاسة الإيطالية لمجموعة (جي7) العام المقبل قال زيلينسكي "ليس لدي أدنى شك في أن إيطاليا - خلال رئاستها - سوف تجلب حلولا قوية ليس فقط لأمننا المشترك وليس فقط لأوروبا بأكملها ولكن أيضا على المستوى العالمي". (النهاية)

م ن / م م ج




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