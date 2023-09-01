الرئيس الأوكراني: نثق في دعم إيطاليا ونعول على رئاستها لمجموعة (جي7)
التاريخ
9/1/2023 2:34:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 1 - 9 (كونا) -- أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة ثقته في دعم إيطاليا القوي لبلاده في حربها مع روسيا معولا على رئاسة روما المقبلة لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي7) في تقديم "حلول قوية" لأمن أوكرانيا.
وقال زيلينسكي في مداخلة متلفزة أمام منتدى (أمبروزيتي) الاقتصادي السنوي بمدينة (تشيرنوبيو) شمالي إيطاليا إن "تعاوننا مع إيطاليا أساسي كل يوم ولم تكن لدينا أبدأ أي شكوك بشأن قوة قراراتها تجاهنا بخصوص دعم أوكرانيا".
وأضاف "نريد شكر إيطاليا على الدعم السياسي الذي قدمته وكذلك الاتحاد الأوروبي على دعم ترشح أوكرانيا لعضوية الاتحاد والالتزامات بضمان أمن بلادنا" معربا عن ثقته في "أن هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ قرارات قوية من أجل أمننا ومن أجل أوروبا".
وفي عرض مداخلته على منصة (تليغرام) كتب الرئيس الأوكراني أن إيطاليا "دعمتنا في الدفاع لاسيما بنظام دفاع جوي قوي كما دعمتنا سياسيا خاصة داخل الاتحاد الأوروبي وساندت وضعنا كمرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي وبتقديم ضمانات أمنية وتوقيع إعلان بشأن أوكرانيا مع مجموعة السبع بأكملها.
وفيما نوه بدور الرئاسة الإيطالية لمجموعة (جي7) العام المقبل قال زيلينسكي "ليس لدي أدنى شك في أن إيطاليا - خلال رئاستها - سوف تجلب حلولا قوية ليس فقط لأمننا المشترك وليس فقط لأوروبا بأكملها ولكن أيضا على المستوى العالمي". (النهاية)
م ن / م م ج
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