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تقرير حكومي يظهر أن سوق العمل الأمريكي لايزال قويا رغم تشديد السياسة النقدية

9/1/2023 2:34:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 9 (كونا) -- أظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة أن سوق العمل بالولايات المتحدة لا يزال قويا على الرغم من تداعيات نهج تشديد السياسة النقدية المتبع للعام الثاني على التوالي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي).
ووفقا للتقرير الشهري لمكتب إحصاءات العمل التابع للوزارة فقد "أضاف أصحاب العمل في الولايات المتحدة 187 ألف وظيفة في أغسطس الماضي" وهو دليل على أن سوق العمل لا يزال صامدا على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة التي فرضها البنك المركزي.
ويمثل نمو الوظائف في الشهر الماضي زيادة عن المكاسب المعدلة في يوليو البالغة 157 ألف وظيفة لكنه لا يزال يشير إلى وتيرة معتدلة للتوظيف مقارنة بالمكاسب الكبيرة التي تحققت في العام الماضي وفي وقت سابق من هذا العام.
وفي الفترة من يونيو إلى أغسطس أضاف الاقتصاد الأمريكي 449 ألف وظيفة وهو أدنى إجمالي في ثلاثة أشهر خلال ثلاث سنوات علما أن مراجعة أجرتها الحكومة عدلت مكاسب يونيو ويوليو بالخفض بمقدار 110 آلاف وظيفة.
وفي المقابل أظهر التقرير أن معدل البطالة ارتفع من 5ر3 بالمئة إلى 8ر3 بالمئة خلال أغسطس وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2022 رغم أنه لا يزال منخفضا بالمعايير التاريخية. (النهاية)

رس ر / م م ج




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