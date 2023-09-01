تقرير حكومي يظهر أن سوق العمل الأمريكي لايزال قويا رغم تشديد السياسة النقدية
التاريخ
9/1/2023 2:34:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 9 (كونا) -- أظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة أن سوق العمل بالولايات المتحدة لا يزال قويا على الرغم من تداعيات نهج تشديد السياسة النقدية المتبع للعام الثاني على التوالي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي).
ووفقا للتقرير الشهري لمكتب إحصاءات العمل التابع للوزارة فقد "أضاف أصحاب العمل في الولايات المتحدة 187 ألف وظيفة في أغسطس الماضي" وهو دليل على أن سوق العمل لا يزال صامدا على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة التي فرضها البنك المركزي.
ويمثل نمو الوظائف في الشهر الماضي زيادة عن المكاسب المعدلة في يوليو البالغة 157 ألف وظيفة لكنه لا يزال يشير إلى وتيرة معتدلة للتوظيف مقارنة بالمكاسب الكبيرة التي تحققت في العام الماضي وفي وقت سابق من هذا العام.
وفي الفترة من يونيو إلى أغسطس أضاف الاقتصاد الأمريكي 449 ألف وظيفة وهو أدنى إجمالي في ثلاثة أشهر خلال ثلاث سنوات علما أن مراجعة أجرتها الحكومة عدلت مكاسب يونيو ويوليو بالخفض بمقدار 110 آلاف وظيفة.
وفي المقابل أظهر التقرير أن معدل البطالة ارتفع من 5ر3 بالمئة إلى 8ر3 بالمئة خلال أغسطس وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2022 رغم أنه لا يزال منخفضا بالمعايير التاريخية. (النهاية)
رس ر / م م ج
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