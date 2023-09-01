هل يشكل توسيع بريكس ناقوس خطر للولايات المتحدة؟

وبينما اجتمع قادة بلدان «بريكس» في جوهانسبرغ مؤخرا، كررت إدارة الرئيس جو بايدن تعهداتها بشأن زيادة تمويل دول العالم النامية عبر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وتعهد مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جيك ساليفان الكفاح من أجل إصلاح مؤسستي الإقراض الدوليتين اللتين تتخذان من واشنطن مقرا خلال قمة مرتقبة لمجموعة العشرين تستضيفها نيودلهي.

وترمي هذه القمة من جهة لتعزيز دور المنظمة المدعومة من واشنطن والتي تضم بلدانا غنية وأخرى فقيرة، ومن جهة أخرى لتعزيز دور الهند العضو الرئيسي في الناديين.

كما ركزت الولايات المتحدة على انسحاب روسيا من اتفاق مدعوم من الأمم المتحدة سمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا إلى دول العالم النامية بينما شككت بعض البلدان في الأولوية الغربية المتمثلة بإرسال أسلحة بمليارات الدولارات إلى كييڤ.

وقللت واشنطن علنا من أهمية توسيع «بريكس»، واكتفت بالتنويه إلى أن من حق البلدان اختيار شركائها.

وبينما لفت إلى التباينات الكبيرة في السياسات بين دولها، قال ساليفان للصحافيين «لا نرى أن بريكس يمكن أن تتطور إلى خصم جيوسياسي من نوع ما للولايات المتحدة أو غيرها».

خيارات لا بدائل

لكن خبراء يرون أن توسيع مجموعة بريكس كشف على الأقل عن حاجة للتعامل بطريقة جديدة مع الاحتياجات التي لا تتم تلبيتها، على الصعيد الاقتصادي إن لم يكن الأمني.

وقال سارانغ شيدور، مدير برنامج «غلوبال ساوث» (جنوب العالم) في معهد «كوينسي» المدافع عن سياسة خارجية أميركية أقل تركيزا على الجانب العسكري، إن البلدان الناشئة «تبحث عن خيارات لا بدائل».

وأضاف «إنها رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أن هذه الفجوات مؤذية وأن بلداننا لا تكتفي بالشكوى منها وتوجيه الانتقادات من الهامش، بل تتحرك في مسعى لسد هذه الفجوات».

وأشار البيان الختامي الصادر عن قمة بريكس إلى انهيار منظومة تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية إذ عرقلت واشنطن منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب التعيينات بحجة المعاملة غير المنصفة.

وبينما كثف بايدن التحرك من أجل المناخ داخل بلاده، إلا أنه يستبعد للولايات المتحدة التي لطالما كانت أكبر مصدر للانبعاثات قبل أن تتجاوزها الصين حاليا، أن تقترب من تحقيق وعود رئيسها بتخصيص أكثر من 11 مليار دولار سنويا بحلول العام 2024 لمساعدة البلدان النامية الأكثر تأثرا بتغير المناخ.

وقال شيدور «أعتقد أن الولايات المتحدة بدأت تأخذ الأمر على محمل الجد.. لكن هذه جميعها بيانات. هل هي مرتبطة بأي أموال؟».

أقل تماسكا؟

وتعد إيران العضو المقبل في بريكس الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لواشنطن. واعتبرت طهران أن انضمامها للتكتل سيساعدها على التحرر من عزلتها المدفوعة من الولايات المتحدة على خلفية برنامج ايران النووي والحملة الأمنية التي نفذتها ضد المحتجين.

وغابت بلدان جنوب شرق آسيا عن توسع بريكس، رغم الدور القيادي لإندونيسيا في حركة عدم الانحياز العائدة إلى حقبة الحرب الباردة.

وأوضحت المحللة السابقة المتخصصة في وكالة الاستخبارات المركزية لدى المجلس الأطلسي كولين كوتل أنه بالنسبة للصين، كان توسيع بريكس مرتبطا أكثر بخطاب هدفه إظهار أن الدول النامية تصطف إلى جانبها، بدلا من أي خطط ملموسة للعمل المشترك.

مع ذلك، يعكس توسيع بريكس برأيها وجود رغبة في إحداث تغير.

وأضافت أن على الولايات المتحدة أن تضع استراتيجية أكثر فعالية من إصرارها الدائم على العمل مع «بلدان تفكر بالطريقة ذاتها»، لكن يستبعد أن تنجح في استنساخ نهج الصين في الإنفاق على مشاريع البنى التحتية.