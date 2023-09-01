60 عاما على هاتف إدارة الأزمات بين واشنطن وموسكو

وكانت الرسالة التي وجهت من واشنطن إلى موسكو بتاريخ 30 أغسطس 1963 تهدف إلى تجربة كل أحرف الأبجدية أكثر منه تجنب اندلاع نزاع وشيك.

وتضمنت الرسالة التي وجهها البيت الأبيض ما ترجمته بالعربية «الثعلب البني السريع قفز على ظهر الكلب الكسول 1234567890».

وسمح خط الاتصال الشهير هذا بتوجيه رسائل تحذير بين واشنطن وموسكو، التي باتت العلاقات بينهما في أدنى مستوى مع الغزو الروسي لأوكرانيا.

واستحدث هذا الخط هذا بعد أزمة الصواريخ في كوبا في 1962 إذ اتفق الرئيس الأميركي جون كينيدي والزعيم السوفييتي نيكيتا خروتشوف على أن العالم كاد يدخل في نزاع نووي جراء هذه الأزمة.

بيسبول ومقتطفات أدبية خلافا لما ورد في أفلام هوليوود لم يكن خط التواصل هذا هاتفا أحمر اللون.

في البداية، كان على شكل جهاز تلغراف ضخم وكابلات في مياه المحيط الأطلسي كان كل من البلدين يختبرها في كل ساعة.

وعمدت وزارة الدفاع الأميركية «الپنتاغون» الذي كانت تدير هذه الاتصالات من الجانب الأميركي عموما إلى إرسال معلومات متفرقة مثل نتائج مباريات رياضة البيسبول، في حين كان الكرملين يفضل إرسال مقتطفات أدبية روسية على ما أكد في عام 2014 هاورد باتريك اللغوي الذي ساعد في تشغيل الجهاز الأول.

في مقابلة مع «بايونير برس» روى الصدمة التي حملها استخدام الخط للمرة الأولى في نوفمبر 1963، فقد جاء في الرسالة الصادرة من الولايات المتحدة أن الرئيس كينيدي اغتيل.

واستخدم الخط للمرة الأولى للحؤول دون وقوع نزاع بين القوتين العظميين عام 1967 خلال الحرب العربية- الإسرائيلية.

ويفيد مسؤولون أميركيون بأن الرئيس الأميركي ليندون جونسون والزعيم السوفييتي أليكسي كوسيغين تبادلا 19 رسالة خلال هذا النزاع.

وأصبح ليندون جونسون مستخدما كبيرا للخط الأحمر المعروف في واشنطن باسم «مولينك»، إذ انه كان يبعث إلى موسكو بانتظام معلومات حول مهمات «أبولو» الفضائية.

واستخدم هذا الخط مجددا عام 1973 خلال النزاع العربي - الإسرائيلي.

وتفيد الرواية بأن الرئيس الأميركي آنذاك ريتشارد نيكسون لم يكن في وضع يسمح له يومها بالرد على طلبات الزعيم السوفييتي ليونيد بريجنيف.

وقرر مستشارو نيكسون بقيادة وزير الخارجية هنري كيسنغر يومها رفع مستوى تأهب القوات الأميركية المسلحة، أكثر الرسائل حزما، ولم يستخدم الخط الأحمر لتجنب التوترات بين البلدين فقط، بل تم اللجوء إليه لتبادل التحذيرات والتنبيهات، ففي 1979 أرسل جيمي كارتر إلى ليونيد بريجينيف ما وصفه الرئيس الأميركي لاحقا بأنه «أكثر الرسائل حزما» في ولايته، ندد فيها بالغزو الروسي لأفغانستان.

وفي السنة التالية حذر الرئيس الأميركي الاتحاد السوفييتي من «عواقب وخيمة» في حال اجتاح پولندا لقمع الحركة النقابية «سوليدارنوسك». ولم يتدخل الكرملين يومها في پولندا.