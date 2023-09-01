Saturday, 02 September 2023 03:31 GMT

60 عاما على هاتف إدارة الأزمات بين واشنطن وموسكو

9/1/2023 2:31:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قبل ستين عاما أقيمت للمرة الأولى قناة اتصال مباشرة لإدارة الأزمات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي عرفت باسم «الخط الأحمر» الشهير.

وكانت الرسالة التي وجهت من واشنطن إلى موسكو بتاريخ 30 أغسطس 1963 تهدف إلى تجربة كل أحرف الأبجدية أكثر منه تجنب اندلاع نزاع وشيك.

وتضمنت الرسالة التي وجهها البيت الأبيض ما ترجمته بالعربية «الثعلب البني السريع قفز على ظهر الكلب الكسول 1234567890».

وسمح خط الاتصال الشهير هذا بتوجيه رسائل تحذير بين واشنطن وموسكو، التي باتت العلاقات بينهما في أدنى مستوى مع الغزو الروسي لأوكرانيا.

واستحدث هذا الخط هذا بعد أزمة الصواريخ في كوبا في 1962 إذ اتفق الرئيس الأميركي جون كينيدي والزعيم السوفييتي نيكيتا خروتشوف على أن العالم كاد يدخل في نزاع نووي جراء هذه الأزمة.

بيسبول ومقتطفات أدبية خلافا لما ورد في أفلام هوليوود لم يكن خط التواصل هذا هاتفا أحمر اللون.

في البداية، كان على شكل جهاز تلغراف ضخم وكابلات في مياه المحيط الأطلسي كان كل من البلدين يختبرها في كل ساعة.

وعمدت وزارة الدفاع الأميركية «الپنتاغون» الذي كانت تدير هذه الاتصالات من الجانب الأميركي عموما إلى إرسال معلومات متفرقة مثل نتائج مباريات رياضة البيسبول، في حين كان الكرملين يفضل إرسال مقتطفات أدبية روسية على ما أكد في عام 2014 هاورد باتريك اللغوي الذي ساعد في تشغيل الجهاز الأول.

في مقابلة مع «بايونير برس» روى الصدمة التي حملها استخدام الخط للمرة الأولى في نوفمبر 1963، فقد جاء في الرسالة الصادرة من الولايات المتحدة أن الرئيس كينيدي اغتيل.

واستخدم الخط للمرة الأولى للحؤول دون وقوع نزاع بين القوتين العظميين عام 1967 خلال الحرب العربية- الإسرائيلية.

ويفيد مسؤولون أميركيون بأن الرئيس الأميركي ليندون جونسون والزعيم السوفييتي أليكسي كوسيغين تبادلا 19 رسالة خلال هذا النزاع.
وأصبح ليندون جونسون مستخدما كبيرا للخط الأحمر المعروف في واشنطن باسم «مولينك»، إذ انه كان يبعث إلى موسكو بانتظام معلومات حول مهمات «أبولو» الفضائية.

واستخدم هذا الخط مجددا عام 1973 خلال النزاع العربي - الإسرائيلي.

وتفيد الرواية بأن الرئيس الأميركي آنذاك ريتشارد نيكسون لم يكن في وضع يسمح له يومها بالرد على طلبات الزعيم السوفييتي ليونيد بريجنيف.

وقرر مستشارو نيكسون بقيادة وزير الخارجية هنري كيسنغر يومها رفع مستوى تأهب القوات الأميركية المسلحة، أكثر الرسائل حزما، ولم يستخدم الخط الأحمر لتجنب التوترات بين البلدين فقط، بل تم اللجوء إليه لتبادل التحذيرات والتنبيهات، ففي 1979 أرسل جيمي كارتر إلى ليونيد بريجينيف ما وصفه الرئيس الأميركي لاحقا بأنه «أكثر الرسائل حزما» في ولايته، ندد فيها بالغزو الروسي لأفغانستان.
وفي السنة التالية حذر الرئيس الأميركي الاتحاد السوفييتي من «عواقب وخيمة» في حال اجتاح پولندا لقمع الحركة النقابية «سوليدارنوسك». ولم يتدخل الكرملين يومها في پولندا.

وفي عام 2008 استبدل الخط الأحمر بخدمة بريد إلكتروني يخضع لإجراءات أمنية مشددة. وفي 2016 استخدم الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما هذه الخدمة للاحتجاج لدى نظيره الروسي ڤلاديمير بوتين على تدخل موسكو المفترض في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا قلصت واشنطن بشكل كبير روابطها الديبلوماسية مع موسكو. لكن العام الماضي أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان، أن الولايات المتحدة «قادرة على الكلام مباشرة على أعلى المستويات» مع روسيا.

MENAFN01092023000130011022ID1106996939

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث