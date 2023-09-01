ما هي مصالح فرنسا التجارية في الغابون؟

أوضح إتيان جيرو، رئيس المجلس الفرنسي للمستثمرين في أفريقيا (CIAN)، وهي هيئة يمثل أعضاؤها أربعة أخماس النشاط التجاري الفرنسي في القارة، أن حوالي 80 شركة فرنسية مسجلة في الغابون.

وقال لوكالة «فرانس برس» إنه يمكن أن يضاف إلى هذا العدد عشرات الشركات الصغيرة والحرفيين والمطاعم والمحامين وشركات التأمين وشركات الخدمات المالية.

وأصبحت الغابون في عام 2022 أهم وجهة للصادرات الفرنسية بين الدول الست الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (CEMAC) التي تضم أيضا الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية.

وباعت الشركات الفرنسية بضائع بقيمة 536 مليون يورو (585 مليون دولار) في الغابون، وفقا لأرقام وزارة المالية، ولاسيما من المنتجات الزراعية والمواد الغذائية والآلات والمعدات والسلع الكهربائية والإلكترونية ومعدات تكنولوجيا المعلومات والسلع الوسيطة والمنتجات الصيدلانية.

وإثر الانقلاب، أعلنت مجموعة «إيراميت» للتعدين، وهي إحدى أكبر الشركات الفرنسية في الغابون، أنها أوقفت أنشطتها «من أجل سلامة الموظفين وأمن العمليات»، لكنها عادت وأعلنت في وقت لاحق أنها ستستأنف أنشطتها «تدريجيا».

وقالت إيراميت إنها «قررت استئناف النقل عبر السكك الحديد على الفور واستئناف أنشطة الاستخراج».

سلامة الموظفين وتوظف شركة «إيراميت» 8000 شخص في الدولة الغنية بالنفط في وسط إفريقيا ويستخرج فرعها المحلي خام المنغنيز، وهو معدن يستخدم في صناعة الصلب والبطاريات، من مناجم مواندا، أكبر مناجم المنغنيز في العالم.

وتعد الغابون ثاني أكبر منتج للمنغنيز في العالم بعد جنوب إفريقيا، وتستخرج شركة كوميلوغ الفرنسية 90 % من المنغنيز الموجود في الغابون، بينما تتولى الشركة الصينية CICMHZ استخراج الباقي.

وفي الوقت نفسه، تقوم وحدة «سيتراغ» التابعة لشركة «إيراميت» بتشغيل خط السكك الحديد ترانس - غابون، وهو خط القطار الوحيد في البلاد.

وتتواجد شركة الطاقة العملاقة توتال إنرجي منذ عام 1928 في الغابون، وهي رابع أكبر منتج للنفط في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وعضو في منظمة «أوپيك».

وقالت شركة توتال إنرجي لوكالة «فرانس برس» إن الشركة «بادرت بالتحرك لضمان سلامة موظفيها وعملياتها وهذا يمثل أولويتها القصوى» في أعقاب الانقلاب.

وتدير توتال إنرجي سبعة مواقع لاستخراج النفط في الغابون، بالإضافة إلى شبكة من بضع عشرات من محطات الوقود، واستثمرت العام الماضي في قطاع الغابات في الغابون.

وقالت شركة موريل أند بروم، وهي شركة أخرى لاستكشاف وإنتاج الهيدروكربونات، إن الوضع في الغابون لم يؤثر على مواقعها، وأن العمل يسير فيها بشكل طبيعي.