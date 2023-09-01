وتقول المحللة الأميركية كاري بينجن، في تقرير نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن مهمة المركبة «تشاندرايان 3-» ومعناها «مركبة القمر» باللغة الهندية، والتي تأتي بقيادة منظمة أبحاث الفضاء الهندية، هي علامة على المكانة الوطنية العالية. وتضع المهمة الهند في موقع الريادة الدولية في استكشاف المياه المتجمدة على سطح القمر وإظهار براعتها العلمية والتقنية، والتي أشار إليها رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأنها «أساس مستقبل مشرق لأمتنا».

وتضيف بينجن، مديرة مشروع أمن الفضاء الجوي في برنامج الأمن الدولي بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، أن برنامج استكشاف الفضاء التابع لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية يعد جزءا من استراتيجية حكومية واسعة لتحقيق الفوائد العلمية والاقتصادية والأمنية للقدرات الفضائية.

وينظر إلى برنامج الفضاء الهندي أيضا على أنه مسار لجذب الشباب الهنود إلى مجالات التكنولوجيا المتقدمة والدخول في مجتمع أكثر تقدما من الناحية التقنية. ويمكن لأقمار الاتصالات الهندية الاصطناعية التي تدور حول الأرض تحسين الاتصال عبر المناطق الريفية، ويمكن لأقمار الملاحة مساعدة البحارة، ويمكن لأقمار التصوير أن تدعم عمليات الإغاثة في حالات الكوارث وكذلك مراقبة التطورات العسكرية الصينية. كما تحتفظ الهند بأسطولها الخاص من مركبات الإطلاق الفضائية التي تطلق الأقمار الاصطناعية من الحكومات والشركات التجارية على حد سواء.

وتزيد هذه المهمة القمرية من مكانة الهند كوجهة لتطوير تقنيات جديدة وشريك في المساعي الدولية. وسعت حكومة الهند إلى تنمية نظام بيئي فضائي تجاري محلي، وجذب الاستثمارات الخاصة إلى الشركات الهندية الناشئة في مجال الفضاء، والتي تم تمكينها من خلال إصلاحات السياسة في عام 2020 التي سمحت بالخصخصة في قطاع الفضاء.

وتوفر المهمة أيضا دفعة ثقة حيث تسعى منظمة أبحاث الفضاء إلى تحقيق المزيد من الخطوات غير المسبوقة في استكشاف الفضاء، بما في ذلك أول مهمة شمسية لها في وقت لاحق من عام 2023 وأول مهمة لرحلات الفضاء البشرية.

وبالإشارة إلى هبوط المركبة على القطب الجنوبي للقمر، تقول بينجن إنه يعتقد أن تلك المنطقة تحتوي على مياه متجمدة، مع رواسب كبيرة في الحفر المظللة. وسيكون الماء ومكوناته الأولية، الهيدروجين والأكسجين، أمرا بالغ الأهمية لدعم النشاط البشري على القمر.

وتشير المسوحات الجيولوجية إلى أن القمر يحتوي على عناصر معدنية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة المستخدمة في الإلكترونيات، والهيليوم الذي يمكن أن يولد الطاقة في مفاعلات الاندماج النووي. وسوف تتمثل الصعوبة في محاولة تعدين هذه العناصر واستخراجها من الصخور والتربة القمرية وتحويلها إلى أشكال قابلة للاستخدام.

وستبدأ المهمة العمل اللازم لفهم ما هو موجود داخل سطح القمر. وفي غضون ساعات قليلة من الهبوط الناجح، نشرت منظمة أبحاث الفضاء مركبة صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية تسمى «براجيان»، والتي ستستكشف سطح القمر خلال الأسبوعين المقبلين. وتحتوي كل من مركبة الإنزال والمركبة الجوالة على أدوات علمية مختلفة لجمع البيانات حول التركيب المعدني والخصائص الحرارية والنشاط الزلزالي حول موقع الهبوط.

وتتساءل بينجن عن سبب كل هذا الاهتمام بالقمر، وتشير إلى أنه كما ورد في تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بعنوان «حلق بي إلى القمر»، فإن الحكومات والشركات التجارية تطلق البعثات القمرية من أجل الفخر الوطني، والاكتشاف العلمي، والتنمية الصناعية الفضائية المحلية، والنهوض بالشراكة الدولية، والفوائد الاقتصادية، بما في ذلك الوصول إلى الموارد القمرية.

ويقدر المحللون أنه من المقرر إرسال أكثر من 100 مهمة خلال العقد المقبل إلى القمر والفضاء القمري.

وتتيح هذه المساعي فرصا لتوسيع نطاق التعاون الدولي. وتعكس عدة مهام مقررة مثل هذه الشراكات، على سبيل المثال بين الهند والولايات المتحدة، والهند واليابان، وأوروبا واليابان وكندا والولايات المتحدة، واليابان والإمارات العربية المتحدة.

وأخيرا، تحدث مثل هذه المساعي القمرية على خلفية التوتر الجيوسياسي المتزايد، وهي ليست سوى جانب واحد من المنافسة الفضائية العالمية الأوسع الجارية والتي تقدم فرصا وتحديات على حد سواء. وقد أدت زيادة فرص الحصول على تكنولوجيات الفضاء وانخفاض تكاليف الإطلاق إلى ازدهار قطاع الفضاء التجاري ونمو اقتصاد الفضاء. واعتبارا من عام 2022، تعمل 90 دولة الآن في الفضاء، وبينما يظهر برنامج روسيا علامات التراجع، فإن بكين لديها طموحات «لتصبح القوة الرائدة في العالم»، بما في ذلك في الفضاء.