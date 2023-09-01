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أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بإطلاق النار على الحدود بينهما

9/1/2023 2:31:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بإطلاق نار على الحدود بين البلدين المتنازعتين على إقليم ناغورني قره باغ. وقالت وزارة الدفاع الأرمينية اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة الأذرية استهدفت مواقع حدودية أرمينية في قصف عبر الحدود.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع: «قتل اثنان خلال القتال وأصيب آخر نتيجة نيران القوات الجوية الأذرية على المواقع القتالية الأرمينية بالقرب من سوتك»، حسبما ذكرت وكالة أنباء أرمين برس الأرمينية.
وأشارت إلى أن القوات الأذرية أطلقت النيران وقذائف الهاون على مواقع حدودية أرمينية بالقرب من سوتك.
في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الأذرية إصابة جندي أذري نتيجة هجوم أرميني.
وقالت الدفاع الأذرية، إن الجندي أصيب نتيجة إطلاق النار من قبل وحدات القوات المسلحة الأرمينية في اتجاه زود بمنطقة باساركيشار، حسبما نقلت وكالة أنباء «ترند» الأذرية.
ولفتت إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للجندي على الفور، ونقل إلى منشأة طبية عسكرية.
وأضافت «في الوقت الحالي تتعرض مواقع الجيش الأذري لإطلاق النار وتتخذ وحدات الجيش إجراءات انتقامية، ونعلن أن المسؤولية الكاملة عن عواقب الاستفزاز الذي ارتكبه الجانب الأرمني تقع على عاتق قيادة هذا البلد».

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