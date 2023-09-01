ارتفاع إجمالي الدين العام للأردن إلى 39.695 مليار دينار حتى نهاية حزيران
التاريخ
9/1/2023 2:31:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ارتفع إجمالي الدين العام للأردن بما فيه الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى 39.695 مليار دينار حتى نهاية شهر حزيران من العام الحالي ليشكل ما نسبته 114.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن الحكومة اقترضت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر حزيران 1.206 مليار دينار، إذ بلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية العام الماضي 38.489 مليار دينار ليبلغ حتى نهاية شهر حزيران 39.695 مليار دينار.
وأظهرت البيانات أن إجمالي ما اقترضته الحكومة من صندوق استثمار أمو ال الضمان الاجتماعي وصل حتى نهاية شهر حزيران إلى 8.446 مليار دينار.
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