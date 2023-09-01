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ارتفاع إجمالي الدين العام للأردن إلى 39.695 مليار دينار حتى نهاية حزيران

9/1/2023 2:31:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




ارتفع إجمالي الدين العام للأردن بما فيه الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى 39.695 مليار دينار حتى نهاية شهر حزيران من العام الحالي ليشكل ما نسبته 114.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن الحكومة اقترضت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر حزيران 1.206 مليار دينار، إذ بلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية العام الماضي 38.489 مليار دينار ليبلغ حتى نهاية شهر حزيران 39.695 مليار دينار.
وأظهرت البيانات أن إجمالي ما اقترضته الحكومة من صندوق استثمار أمو ال الضمان الاجتماعي وصل حتى نهاية شهر حزيران إلى 8.446 مليار دينار.



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