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روسيا تباشر توريد الحبوب مجانا إلى 6 دول إفريقية

9/1/2023 2:31:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت روسيا، الجمعة، البدء في توريدها الحبوب "مجانا" إلى 6 دول إفريقية.
جاء ذلك في كلمة لوزير الخارجية سيرغي لافروف، بمعهد موسكو للعلاقات الدولية، حسبما أفاد مراسل الأناضول.
وقال لافروف إن "العمل بشأن توريد الحبوب الروسية إلى ست دول إفريقية قد بدأ بالفعل".
وأوضح أن "كل من بوركينا فاسو وجمهورية إفريقيا الوسطى وإريتريا ومالي والصومال وزيمبابوي ستحصل على 50 ألف طن من الحبوب مجانا في الأشهر المقبلة".
وأضاف أن روسيا "ستدفع أيضا النفقات ذات الصلة".
وفي 27 يوليو/ تموز الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ستقدم الحبوب مجانا إلى 6 دول إفريقية خلال 3 أو 4 أشهر، عقب تعليق موسكو العمل باتفاقية نقل الحبوب مع أوكرانيا عبر البحر الأسود. (الأناضول)



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