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أول تعليق من إنفانتينو على واقعة قبلة المونديال

9/1/2023 2:31:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو إن قبلة لويس روبياليس على شفتي النجمة جيني هيرموسو من دون موافقتها "لم يكن من المفترض أن تحدث أبدا".

وفي أول رد فعل له على القبلة التي حصلت خلال حفل تكريم المنتخب الإسباني عقب فوزه على نظيره الإنجليزي 1-صفر في نهائي كأس العالم للسيدات، قال إنفانتينو إن سلوك رئيس الاتحاد الإسباني روبياليس "أفسد" المناسبة".
وكتب إنفانتينو عبر موقع إنستغرام: "الاحتفالات المستحقة لهؤلاء البطلات الرائعات أفسدها ما حدث بعد صافرة النهاية".

وتابع "وماذا حدث في الأيام التالية. ما كان ينبغي أن يحدث أبدا".
وفتح "فيفا" إجراءات تأديبية ضد روبياليس في 24 أغسطس وذلك بعد 4 أيام من المباراة النهائية في سيدني، ثم أوقفه موقتا عن جميع أنشطة كرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة 90 يوما، بينما لا يزال التحقيق جاريا.
وأضاف إنفانتينو الذي حضر حفل تسليم الكأس بعد المباراة النهائية: "تحملت الهيئات التأديبية بالفيفا مسؤوليتها على الفور واتخذت الإجراءات اللازمة. ستواصل الإجراءات التأديبية مسارها المشروع".
وأردف: "من جانبنا، يجب أن نواصل التركيز على كيفية تقديم المزيد من الدعم للسيدات وكرة القدم النسائية في المستقبل، سواء داخل الملعب أو خارجه. التمسك بالقيم الحقيقية واحترام اللاعبات كأشخاص وكذلك للأداء الرائع".
وأرخت هذه القضية بظلالها على مدرب منتخب إسبانيا الفائز بكأس العالم للسيدات خورخي فيلدا، الذي من المرجح أن يجبر على التنحي عن منصبه.
وأضربت أكثر من 80 لاعبة لحين تغيير قيادة الاتحاد المحلي للعبة، وذلك في أعقاب قبلة روبياليس القسرية على شفتي هيرموسو.

وأشاد فيلدا الأسبوع الماضي بالخطاب الذي رفض فيه روبياليس الاستقالة من منصبه وانتقد "النسوية الكاذبة"، قبل أن يتراجع خطوة وينتقد في وقت لاحق سلوك روبياليس "غير المناسب وغير المقبول".
وبينما عرض غالبية الجهاز الفني في إسبانيا التنحي في أعقاب حادثة روبياليس، لم يفعل فيلدا ذلك، بعد أن أعلن روبياليس علنا أن المدرب في طريقه للحصول على عقد جديد مع زيادة كبيرة في الراتب.
وذكرت تقارير في إسبانيا، الخميس، أن الرؤساء الإقليميين للاتحاد الإسباني لكرة القدم اتفقوا على ضرورة رحيل فيلدا في اجتماع عقدوه الإثنين، على الرغم من أنه قيل إنه يريد دورا آخر في الاتحاد إذا ترك منصبه الحالي.
وقال رئيس الاتحاد الإسباني الموقت بيدرو روتشا: "لا يمكننا أن نقول إنه (تمت إقالته)، ولم نلتق بفيلدا حتى الأسبوع المقبل".
وتابع: "بمجرد أن نفعل ذلك، سنشرح المسألة. علينا بداية الاستماع والتحدث، هذا هو الشيء المهم".
وأكد روتشا أن مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي الذي قاد "لا روخا" للفوز بلقب مسابقة دوري الأمم الأوروبية في يونيو، سيبقى على الرغم من الانتقادات في بعض الأوساط بعدما أشاد بدوره بخطاب روبياليس.
وختم قائلا: "بالتأكيد (سيبقى)، فهو مدعوم من جميع أعضاء الاتحاد. هو شخص مجتهد ويقوم بعمل رائع".



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