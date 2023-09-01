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ليفربول يرفض عرض الاتحاد السعودي لضم محمد صلاح

9/1/2023 2:31:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، الجمعة، أن نادي ليفربول رفض العرض المقدم من نادي الاتحاد السعودي لضم لاعبه محمد صلاح مقابل 150 مليون جنيه إسترليني.
وبلغت قيمة العرض المقدم من الاتحاد السعودي 150 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 190 مليون دولار أميركي)، محطما بذلك الرقم القياسي في السعودية، الذي حققه الهلال مؤخرا بشراء النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بـ97 مليون دولار.
وكان مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، أكد في مؤتمر صحفي في وقت سابق، أن محمد صلاح ليس للبيع، وأن "الريدز" سيرفض بيع اللاعب في حال وجود عرض من اتحاد جدة.
كما صرح وكيل صلاح، رامي عباس، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن "صلاح ملتزم بالبقاء في ليفربول، وإلا لما جددنا العقد الصيف الماضي".
وكان محمد صلاح جدد عقده لمدة عامين إضافيين، براتب شهري جعله اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ ليفربول. (سكاي نيوز)



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