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أمسية موسيقية في شومان بمناسبة يوم العود

9/1/2023 2:31:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نظمت مؤسسة عبد الحميد شومان، مساء أمس الخميس، في مقر المؤسسة بجبل عمان، أمسية موسيقية في إطار برنامج "صوت ولون"، بمناسبة يوم العود الذي اعتادت المؤسسة على تنظيمه سنويا.
وأدى الفنانون وهم إياد ستيتي، ومايكل أنسي، ومحمد السبسبي، ووائل القور، وعوّاد عوّاد على الإيقاع، مجموعة من التقاسيم والمعزوفات على آلة العود بعضها من تأليفهم والبعض الآخر من تراث بلدانهم.
وتضمنت الأمسية وهي الرابعة هذا العام، عرضا للوحة الفنان التشكيلي الفلسطيني أحمد نعواش، والذي أقام العديد من المعارض في بعض مدن العالم مثل القدس وعمان وباريس وبغداد، حيث تميزت لوحاته باشتباكه بالواقع والمواطن الفلسطيني، إذ أن فنّه مرتبط بالواقع الراهن ومتفاعل مع قضايا وطنه، كما تضمنت الأمسية مساحة للرسم شارك فيها محبو الرسم خلال الأمسية ومارسوا هوايتهم مع الفنان كمال عريقات.
وصوت ولون هي مجموعة أمسيات موسيقية تقيمها المؤسّسة خلال الصيف في هواء جبل عمّان الطلق (أعلى مؤسّسة عبد الحميد شومان) وللفن التشكيلي نصيبٌ معتبر منها، حيث يسلط خلالها الضوء على لوحات فنيّة من مقتنيات المؤسّسة عبر معرضٍ فنيٍ يرافق الأمسية، ومساحة رسم. وخلال فعاليات صوت ولون تمتزج أشكال الفن، ويسلط الضوء على الأعمال الفنية التي تقتنيها المؤسسة لفنانين تشكيليين كبار.
وأشارت مديرة دائرة الاتصال والعلاقات العامة في المؤسسة فرح أبو عيشة، إلى الترابط الوثيق بين التشكيل والموسيقى الذي يشكل محور أمسيات "صوت ولون" التي تقيمها المؤسسة، حيث تقدم المؤسسة فنانين تشكيليين عرب وتعرض لوحاتهم التي تقتنيها المؤسسة خلال الأمسيات المميزة لتمتزج أشكال الفن وتضفي على الإبداع نكهة جديدة أصيلة.
وقالت إن العود آلة موسيقية وترية ترتبط بفنون الشرق، وتعتبر من أقدم الآلات الموسيقية التي صنعها الإنسان، وطوّرها الكثير من الموسيقيين وعلماء الموسيقا، وأسهموا بجهدهم في الارتقاء بها مثل: زرياب، الكندي، والفارابي.
من جهته أشار الفنان طارق الجندي الذي أشرف على تنظيم الأمسية، إلى أن يوم العود هو يوم سنوي تنظمه مؤسسة عبدالحميد شومان منذ عام 2014، وتستضيف فيه نخبة من عازفي العود المحليين والدوليين لإظهار الموروث الموسيقي الآلي والغنائي المرتبط بهذه الآلة.
ونوه إلى أنه في هذه الأمسية قدم كل من إياد ستيتي من فلسطين، وائل الكور من سوريا، مايكل أُنسي من مصر ومحمد سبسبي من سوريا بمرافقة عازف الإيقاع عواد عواد من الأردن نخبة من مؤلفاتهم الخاصة، بالإضافة إلى مقطوعات من موروث بلادهم، كذلك قدموا مقطوعة جماعية تخللها بعض الارتجالات.
يشار إلى أن مؤسسة عبد الحميد شومان/ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، كانت أطلقت برنامج الأمسيات الموسيقية في بداية عام 2014 بهدف تقديم منصة موسيقية تلقي الضوء على تجارب أردنية وعالمية واعدة ولتحتفي بالموسيقى العربية والعالمية بكافة أنواعها.



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