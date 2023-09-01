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أرادت الطبخ مع صديقتها.. فوقعت مأساة جراء الفلفل الحار

9/1/2023 2:31:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دخلت شابة برازيلية، تدعى تايس ميديروس، في غيبوبة لعدة أيام بعد شم رائحة الفلفل الحار، أثناء إعدادها للطعام برفقة صديقتها.

وما أن استنشقت ميديروس رائحة الفلفل حتى بدأت تشعر بحكة في حلقها، لينتهي الأمر بها في المستشفى حيث شخص الأطباء إصابتها بـ"وذمة دماغية" ناتجة عن تراكم السوائل في الدماغ.
وتحدث "الوذمة الدماغية "عندمت تتراكم السوائل فتضغط على الجمجمة، وهذا يقلل من تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ.
تشمل الأعراض عادةً الصداع والغثيان والقيء ومشاكل الرؤية والتغيرات السلوكية وفقدان الذاكرة والضعف أو التنميل وفقدان الوعي.
وظلت ميديروس في غيبوبة لعدة أيام بعد شم رائحة الفلفل.
تتعافى السيدة ميديروس ببطء، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت ستعاني من مشاكل عصبية دائمة بسبب الوذمة.
ولا توجد بيانات رسمية عن عدد حالات "الوذمة الدماغية" التي تحدث كل عام.








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