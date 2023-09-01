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عشيرة عريس معان تطلق وثيقة شرف لمنع إطلاق العيارات النارية

9/1/2023 2:31:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حسين كريشان







معان - كانت حادثة وفاة " عريس معان " الذي توفى إثر إصابته بعيار ناري طائش خلال حمام عرسه" القشه التي قسمت ظهر البعير"، للتوالي الحجم الكبير من ردود الفعل عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع والقنوات الاخبارية ، حول هذه الظاهرة المتجددة والمتطورة، حسب تطور السلاح والاشخاص الذين يحملون تلك القطع الحديدية.
وأدى انتشار هذه الظاهرة الى ازهاق العديد من الارواح، وحولت الكثير من الأفراح الى اتراح ، وانتشرت الاصابات في صفوف الابرياء، واصابة البعض بإعاقات دائمة.
ليتحدث سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، خلال تقديم واجب العزاء امس إلى عشيرة الفناطسة، بوفاة الشاب حمزة الفناطسة ، عن ظاهرة إطلاق العيارات النارية.
وشدد سموه، على ضرورة تكاتف الجهود بين المؤسسات الرسمية والفعاليات الشعبية لإنهاء ظاهرة استخدام العيارات النارية في كافة الأفراح والمناسبات ومنع نزف دماء الأبرياء الذي يذهب نتيجتها.
واطلقت عشيرة الفناطسة في معان مبادرة للتوقيع على وثيقة شرف والتزام بإسم الشاب حمزه سطام الفناطسة ، للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات والافراح
وهدفت الوثيقة التي أطلقت من ديوان الشيخ فواز المعاني تحت شعار " لا لتكرار الجراح وتحويل الافراح الى اتراح " والتي وقع عليها شيوخ ووجهاء العشائر وفعاليات شعبية وشبابية في معان الى بذل الجهود المشتركة للقضاء على تلك الظاهرة السلبية من أجل منعها بشكل نهائى ونشر الوعي لدى فئات المجتمع بمخاطر تلك الظاهرة على الفرد والمجتمع والممتلكات .
ودعت الوثيقه ، الى الالتزام التام بعدم اطلاق العيارات النارية تحت اي ذريعة ومقاطعة كافة المناسبات والافراح التي يتخللها اطلاق عيارات نارية .
وجاء اطلاق الوثيقه اكراما للشاب " حمزه الفناطسة ، والذي انتقل لرحمة الله تعالى في يوم زفافه نتيجة اصابته بعيار ناري طائش ، حول فرحة اهله ومحبيه الى حزن والم وحسره .
وقال النائب السابق خالد الفناطسة ، انه وتماشيا مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الداعية إلى عدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات وتعزيزا لجهود مديرية الأمن العام ووزارة الداخلية بتطبيق القانون بكل حزم على من يطلق الأعيرة النارية، وقع ممثلي عشائر معان في اجتماع حاشد لهم على وثيقة عشائرية اجتماعية لمحاربة ظاهرة اطلاق العيارات النارية التي ازهقت ارواح العشرات من المواطنين الابرياء واصابت غيرهم بجراحات عانوا منها فترات طويلة
واضاف الفناطسة، ان الوثيقة نصت على انه يمنع منعا باتا اطلاق الاعيرة النارية في جميع المناسبات الاجتماعية ، وان يتحمل مطلقها وذووه كامل المسؤولية القانونية، وعدم التدخل لصالحه لدى الجهات المختصة لمخالفته هذه الوثيقة، وان هذه الوثيقة ملزمة لكافة افراد العشائر، ويتم مقاطعة كل من يخالفها، بحيث تكون المقاطعة للمخالفين نهجا عشائريا، داعيا الجميع في محافظة معان بكل حزم واصرار لإنجاح هذه الوثيقة ليكون هذا العمل فاعلا ومؤثرا لمحاربة هذه الظاهرة ومنع نزف دماء الأبرياء الذي يذهب نتيجتها.
واشار الناشط الاجتماعي ايمن سقالله الفناطسة ، ان عشيرة الفناطسة وبمبادره منها اطلقت وثيقة شرف والتزام بعدم إطلاق العيارات النارية وعدم حضور ومغادرة الفرح والمناسبة الذي يطلق فيه الأعيرة النارية ونبذ وعدم التدخل أو مساعدة من يقوم بهذا الفعل المشين ، مبينا أن ظاهرة إطلاق العيارات النارية تحمل في طياتها مخاطر كبيرة إلى جانب مخالفتها للقانون ، لافتا إلى أنها أزهقت الكثير من أرواح الابرياء، وخلفت إصابات جسيمة، ما يحتم العمل على محاربتها بكل الوسائل المتاحة.



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