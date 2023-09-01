نصائح من الجرائم الإلكترونية لحماية الحسابات الشخصية

نصائح من الجرائم الإلكترونية لحماية الحسابات الشخصية
التاريخ
9/1/2023 2:31:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
وجهت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، عددا من النصائح لحماية البيانات والحسابات الشخصية.
ودعت الوحدة إلى ربط الحسابات ببريد إلكتروني ورقم هاتف فعالين، بالإضافة إلى وضع كلمة سر قوية تتكون من حروف وأرقام ورموز.
وحذرت من مشاركة المعلومات الشخصية ودعت إلى إخفائها، وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية على الحسابات.
كما دعت إلى عدم الدخول إلى الروابط الوهمية والمواقع المشبوهة، وعدم التواصل مع أي شخص مجهول أو جهة غير معروفة، فضلا عن عدم تثبيت تطبيقات مجهولة المصدر على الهواتف والأجهزة، وعدم مشاركة أو الاحتفاظ بالصور ومقاطع الفيديو الشخصية على الحسابات.
ووجهت إلى تفعيل تنبيهات الدخول على الهاتف والبريد الإلكتروني.
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