Saturday, 02 September 2023 03:29 GMT

نصائح من الجرائم الإلكترونية لحماية الحسابات الشخصية

9/1/2023 2:31:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وجهت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، عددا من النصائح لحماية البيانات والحسابات الشخصية.

ودعت الوحدة إلى ربط الحسابات ببريد إلكتروني ورقم هاتف فعالين، بالإضافة إلى وضع كلمة سر قوية تتكون من حروف وأرقام ورموز.

وحذرت من مشاركة المعلومات الشخصية ودعت إلى إخفائها، وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية على الحسابات.
كما دعت إلى عدم الدخول إلى الروابط الوهمية والمواقع المشبوهة، وعدم التواصل مع أي شخص مجهول أو جهة غير معروفة، فضلا عن عدم تثبيت تطبيقات مجهولة المصدر على الهواتف والأجهزة، وعدم مشاركة أو الاحتفاظ بالصور ومقاطع الفيديو الشخصية على الحسابات.
ووجهت إلى تفعيل تنبيهات الدخول على الهاتف والبريد الإلكتروني.





MENAFN01092023000072011014ID1106996910

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث