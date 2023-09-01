روسيا تعلن دخول سارمات الخدمة القتالية (فيديو)
التاريخ
9/1/2023 2:31:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة
"روس كوسموس" يوري بوريسوف عن وضع أحدث نظام صاروخي استراتيجي
"سارمات" في الخدمة القتالية.
جاء ذلك خلال تصريحات بوريسوف في منتدى
"ماراثون المعرفة"، اليوم الجمعة، حيث تابع أن منظومة "سارمات" الصاروخية الاستراتيجية "قد وضعت في الخدمة
القتالية".
وصواريخ "سارمات" من فئة الصواريخ
الثقيلة، حيث يصل وزنه إلى 210 طنا، ويمكنه حمل أكثر من عشرة رؤوس حربية، يتجه كل
منها إلى هدفه المقرر. أي أن الصاروخ يطلق من قاعدة الإطلاق، وبعد ذلك في مرحلة ما
من مساره ينفصل عنه الجزء الأمامي الحامل للرؤوس الحربية، التي تنفصل واحدا بعد
الآخر عنه، متجهة إلى أهدافها. ويبلغ مدى "سارمات" 16 ألف كيلومتر،
بمعنى أنه قادر على الوصول إلى هدفه عبر القطب الشمالي أو الجنوبي أيضا. وبإمكان
الرؤوس الحربية التي يحملها الصاروخ أن تغير مسارها أثناء تحليقها تجاه الهدف.(روسيا اليوم)
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