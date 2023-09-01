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روسيا تعلن دخول سارمات الخدمة القتالية (فيديو)

9/1/2023 2:31:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "روس كوسموس" يوري بوريسوف عن وضع أحدث نظام صاروخي استراتيجي "سارمات" في الخدمة القتالية.
جاء ذلك خلال تصريحات بوريسوف في منتدى "ماراثون المعرفة"، اليوم الجمعة، حيث تابع أن منظومة "سارمات" الصاروخية الاستراتيجية "قد وضعت في الخدمة القتالية".

وصواريخ "سارمات" من فئة الصواريخ الثقيلة، حيث يصل وزنه إلى 210 طنا، ويمكنه حمل أكثر من عشرة رؤوس حربية، يتجه كل منها إلى هدفه المقرر. أي أن الصاروخ يطلق من قاعدة الإطلاق، وبعد ذلك في مرحلة ما من مساره ينفصل عنه الجزء الأمامي الحامل للرؤوس الحربية، التي تنفصل واحدا بعد الآخر عنه، متجهة إلى أهدافها. ويبلغ مدى "سارمات" 16 ألف كيلومتر، بمعنى أنه قادر على الوصول إلى هدفه عبر القطب الشمالي أو الجنوبي أيضا. وبإمكان الرؤوس الحربية التي يحملها الصاروخ أن تغير مسارها أثناء تحليقها تجاه الهدف.(روسيا اليوم)



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