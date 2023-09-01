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ماكرون يدعو إلى الحزم في منع العباءة بالمدرسة

9/1/2023 2:30:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة، إلى اتباع الحزم في منع ارتداء العباءة وغيرها من الملابس، قبل ثلاثة أيام من بدء العام الدراسي.
وقال خلال زيارته ثانوية مهنية في أورانج في جنوب فرنسا، إن الحكومة "لن تدع أي شيء يمر. نعلم أنه ستكون هناك حالات ... جراء الإهمال ربما، ولكن حالات كثيرة لمحاولة تحدي النظام الجمهوري. علينا أن نكون حازمين".
مساء الخميس، أرسل وزير التربية الفرنسي غابرييل أتال مذكرة إلى رؤساء المؤسسات التعليمية أكد فيها أن ارتداء العباءة والقميص الطويل "يعبر عن انتماء ديني في البيئة المدرسية (و) لا يمكن التسامح معه فيها".
وبرر ماكرون المنع بالقول إنه "لا ينبغي أبدا ترك المعلمين ومدراء المدارس يواجهون بمفردهم الضغوط أو التحديات القائمة بشأن هذا الموضوع".
وشدد على أن "فرسان الجمهورية" هؤلاء "لديهم الحق في الدفاع عن العلمانية ... وعلينا أن نبدي تأييدنا لهم عندما يتعرضون للتهديد والضغط"، مؤكدا أن "الدولة والجمهورية تقفان وراءهم".
ووعد رئيس الدولة بأنه "في المدارس الثانوية أو الكليات الأكثر حساسية، سيتم فرز موظفين محددين للعمل بجانب مدراء المؤسسات والمعلمين لدعمهم وكذلك للمشاركة في الحوار الضروري مع العائلات والطلاب".



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